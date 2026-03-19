코리안 다이닝 주막 '주도락', 알파랩으로부터 투자 유치

한식주점 '주도락'이 외식 전문 액셀러레이터 알파랩(Alpha Lab)으로부터 상반기에만 10억 원 규모의 프로젝트 펀드 투자 유치했다고 밝혔다.이번 펀딩은 프로젝트 펀드와 블라인드 펀드를 병행하는 구조로 진행된다. 알파랩 주도하에 결성된 프로젝트 펀드 성격의 개인투자조합 1호는 조기 마감됐으며, 2호 조합을 추가 모집 중이다. 블라인드 펀드는 프로젝트펀드와 별도로 운용된다.주도락은 고도화된 매장 운영 시스템과 메뉴 R&D를 기반으로, 주도락은 현재 5개 매장에서 연 매출 80억 원을 기록하고 있으며, 매장당 평균 영업이익률은 30% 수준이다. 이는 외형 확장보다 수익 구조 중심의 운영이 반영된 결과로 해석된다.알파랩 관계자는 "주도락은 F&B 정체성과 운영 구조를 기반으로 안정적인 수익 구조를 구축한 점이 투자 판단에 반영됐다"며, "현금흐름과 확장 가능성을 고려해 투자했다"고 설명했다.또한 글로벌 시장 진출도 병행되고 있다. 2025년 하반기 '뉴욕 꿈 페스티벌' 참여 이후, 미국 법인 설립과 호주 시장 마스터 프랜차이즈(MF) 계약 등이 추진되고 있다.주도락은 이번 투자금을 서울 주요 상권 내 직영점 확대에 활용할 계획이다.주도락을 운영하는 고트에프앤비의 김경열 대표는 "이번 투자 유치는 주도락의 비즈니스 모델과 수익성이 시장에서 객관적으로 인정받은 결과"라며 "투자 재원을 바탕으로 직영점을 확대해 양적·질적 성장을 도모하고, 주도락만의 다이닝 경험을 제공하는 한식 주점 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com