피피티투어 제공

자동차·모터스포츠 테마 여행기업 피피티투어(대표 문재원)는 국내 최대 여행기업 하나투어(대표이사 송미선)로부터 전략적 투자(SI)를 유치했다고 밝혔다. 이번 투자로 하나투어는 피피티투어의 2대 주주로 참여한다.피피티투어는 글로벌 럭셔리 자동차 브랜드의 드라이빙 프로그램과 F1 그랑프리 등 모터스포츠 경험을 기반으로 프리미엄 자동차, 모터스포츠 테마 여행 상품을 기획, 운영하는 전문 기업이다. 다양한 전문적인 드라이빙 프로그램과 모터스포츠, 그리고 미식 및 와인을 결합한 럭셔리 여행 등 차별화된 경험 중심의 여행 상품을 선보이고 있다.피피티투어는 2024년 하반기 VC 투자 유치 이후 이번 하나투어의 전략적 투자까지 이어지며 두 번째 투자 유치를 기록했다. 이번 투자를 통해 하나투어의 글로벌 네트워크와 플랫폼을 활용해 프리미엄 테마 여행 시장을 더욱 확대할 계획이다.양사는 첫 공동 기획 상품으로 10월 출발 ‘싱가포르 그랑프리 투어 4일’을 출시했다. F1 유일의 야간 도시 레이스인 싱가포르 그랑프리 관람과 함께 미슐랭 레스토랑 만찬, 특급 호텔 숙박 등을 포함한 프리미엄 일정으로 구성됐으며, 싱가포르 야경을 즐길 수 있는 리버크루즈와 핵심 관광 일정도 포함된다.상품 출시를 기념해 특별 프로모션도 마련했다. '싱가포르 그랑프리 투어 4일' 예약자를 대상으로 추첨을 통해 호텔 스위트룸 업그레이드(2팀), 항공 비즈니스석 업그레이드(1팀) 혜택을 제공한다.피피티투어 관계자는 "최근 경험형 럭셔리 여행에 대한 관심과 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "하나투어와의 협력을 통해 글로벌 네트워크와 콘텐츠 경쟁력을 결합해 프리미엄 테마 여행 시장에서 새로운 기준을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com