포르쉐코리아 사진 제공

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포르쉐코리아가 서울 파이팩토리에서 ‘2026 신년 기자 간담회’를 열고 지난해 성과와 향후 브랜드 성장 전략을 발표했다. ‘Electrification, Driven by Value over Volume’을 주제로 진행된 이번 간담회에는 마티아스 부세 포르쉐코리아 대표를 비롯해 포르쉐 AG의 크리스티아네 초른 해외 신흥 시장 총괄 부사장 등이 참석해 한국 시장의 전략적 중요성을 강조했다.포르쉐코리아는 지난해 전년 대비 약 30% 증가한 10746대의 차량을 인도하며 설립 이후 두 번째로 ‘1만 대 클럽’ 실적을 달성했다. 특히 전체 판매량 중 순수 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함한 전동화 모델 비중이 62%(6630대)에 달해 성공적인 전동화 전환을 입증했다고 밝혔다. 이 같은 성과에 힘입어 한국은 전 세계 포르쉐 시장 중 5위 규모로 성장했으며, 모델별로는 타이칸 글로벌 판매 2위, 파나메라 3위 등을 기록하며 핵심 거점으로 자리 잡았다.올해 포르쉐코리아는 전동화 SUV의 새로운 기준이 될 ‘카이엔 일렉트릭’을 필두로 제품 포트폴리오를 대폭 강화한다. 상반기 신형 ‘911 터보 S’와 ‘마칸 GTS’를 시작으로, 하반기에는 브랜드 역사상 가장 강력한 성능(최고출력 1,156마력)을 갖춘 ‘카이엔 일렉트릭’과 한국 고객만을 위해 100대 한정 제작된 ‘파나메라 레드 익스클루시브’를 출시할 예정이다. 특히 올해부터 국내에 도입되는 모든 순수 전기 모델에는 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 한국 제조사에서 생산한 배터리 셀을 탑재해 제품 신뢰도를 높인다는 방침이다.네트워크 인프라와 서비스 역량 강화를 위한 투자도 확대한다. 3월 포르쉐 센터 제주의 문을 여는 것을 시작으로 기존 센터들을 브랜드 정체성이 반영된 ‘데스티네이션 포르쉐’로 전환하고, 서울 서부권 최대 규모인 영등포 서비스 센터를 개발해 고객 편의를 높인다는 계획이다. 또한 오는 10월에는 대규모 팬 커뮤니티 행사 ‘포르쉐 바이브 서울’을 개최한다.마티아스 부세 대표는 “한국은 브랜드 가치와 고객 경험을 기반으로 전동화 리더십을 성공적으로 이끌고 있는 매우 중요한 시장”이라며, “앞으로도 한국 고객들의 높은 기대에 부응하는 차별화된 비즈니스를 실현하고 가치 중심 성장을 지속하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com