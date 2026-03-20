지난 19일(목) 서울 여의도 KB증권 본사에서 열린 상생결제 이용기관 현장간담회에서 주요관계자들이 상생결제 약정 및 제도확산 업무협약식 체결 후 기념 사진 촬영을 하고있다. 왼쪽부터 라문수 결제전산원 대표, 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장, 강진두 KB증권 대표이사, 이병권 중소벤처기업부 2차관, 은홍기 (주)두산 부사장, 김영기 한국환경산업기술원 원장 직무대행. 사진 KB증권 제공

KB증권이 증권업계 최초로 ‘상생결제’ 서비스를 도입하며 중소·중견기업 지원에 나섰다.KB증권은 지난 19일 중소벤처기업부가 주관한 ‘상생결제 확산을 위한 현장 간담회’에서 (주)두산, 한국환경산업기술원, 대·중소기업·농어업협력재단과 상생결제 도입 및 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.이번 협약은 대기업과 협력 중소기업 간 공정한 거래 환경을 조성하고, 중소·중견기업의 자금 유동성을 안정적으로 확보하기 위한 취지에서 마련됐다.상생결제는 구매기업이 1차 협력사에 지급한 납품대금이 2차 이하 협력사까지 안전하게 전달되도록 설계된 결제 방식이다. 협력사는 결제일에 현금 지급을 보장받을 수 있으며, 구매기업의 신용도를 활용해 낮은 금리로 조기 현금화도 가능하다.특히 이번 간담회에서는 새롭게 구축된 ‘원스톱 상생결제 시스템’이 공개됐다. 기존에는 동일 금융기관 계좌를 보유해야만 결제가 가능했으나, 시스템 개선을 통해 금융기관이 달라도 결제대금 지급이 가능해졌다. 사용자 인터페이스(UI)와 디자인도 개선돼 이용 편의성이 크게 향상됐다.KB증권은 이번 서비스 도입을 계기로 기업 고객의 금융 접근성을 높이고, 보다 효율적인 상생 금융 인프라를 구축할 계획이다. 또한 증권사의 기업금융 역량을 기반으로 자금이 생산적인 영역으로 순환되는 ‘생산적 금융’ 모델을 지속 확대해 나간다는 방침이다.KB증권 관계자는 “상생결제 서비스 도입을 통해 기업 간 협력 기반을 강화하고 중소·중견기업의 자금 유동성 개선에 실질적으로 기여할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 금융투자업의 전문성을 바탕으로 상생 금융을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 이날 행사에서는 참여 기관들이 2·3차 협력기업의 결제 환경 개선을 위한 추가 협약도 체결했으며, 향후 상생결제 이용 확대와 제도 활성화를 위한 협력을 이어갈 예정이다.