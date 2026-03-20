갤러리티, '2026 바마(BAMA)' 첫 참가

신진 작가 발굴과 감각적인 기획 전시로 주목받아온 '갤러리티(GALLERYT)'가 오는 4월 2일 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최되는 '2026 BAMA 제15회 부산국제화랑아트페어'에 첫선을 보인다.갤러리티는 그동안 롯데백화점 김포공항점, 동탄점, 부산본점 등 3개 지점을 거점으로 일상 속에서 대중과 호흡하는 전시를 이어왔다. 기획전과 초대전, 팝업 전시 등을 통해 다져온 기획력을 바탕으로 올해부터는 본격적인 아트페어 참여를 통해 활동 영역을 넓힌다는 계획이다. 이번 바마(BAMA) 전시는 중견 작가부터 신진 작가까지 총 10인의 작품을 엄선해 선보인다.이번 라인업의 중심에는 한국화의 현대적 변용으로 정평이 난 곽수연 작가가 있다. 곽 작가는 이번 페어에서 고양이를 영물인 용의 형상으로 재해석한 '묘룡(猫龍)' 시리즈를 선보인다. 또한, 토끼를 모티프로 따뜻한 행복의 메시지를 전하는 송지호 작가는 특유의 서정적인 화풍으로 관람객들의 마음을 어루만질 예정이다.최근 '서울라이트 광화문 2025'의 미디어 아트 작가로 이름을 알린 제니스 채는 서양 회화의 구조와 동양 회화의 여백이 공존하는 하이브리드 페인팅을 통해 시각적 사유의 시간을 선사한다. 이어 송태석 작가는 단아한 전통 달항아리에 현대적인 '스마일' 문양을 결합해 세대와 시대를 관통하는 위트 있는 해학을 선보인다.부스 곳곳에서는 동시대를 살아가는 우리들의 감각과 감성을 투영한 작가들의 다채로운 시도가 이어진다. 강렬한 팝아트 색채로 상어를 의인화한 미타(MITA) 작가는 현대 사회의 욕망과 생존을 키치하게 풀어낸다. 여기에 자신만의 아이코닉한 표현법으로 독창적인 화면을 구성하는 김우솔 작가의 작업은 갤러리티가 지향하는 '힙'한 감성을 보여준다.정교한 미학적 탐구와 정서적 공감을 이끌어내는 작품들도 눈길을 끈다. 대상을 치밀하게 관찰하여 캔버스 위에 옮겨내는 이정용 작가는 극사실주의 회화의 정수를 보여주며, 방인균 작가는 점, 선, 면이라는 조형의 기본 요소를 재해석해 대상의 본질을 견고한 형태로 구축해낸다.더불어 사랑스러운 인물 묘사를 통해 현대인의 일상에 따뜻한 위로를 건네는 박유나 작가의 일러스트적 감성과, '그림자'라는 매개체를 통해 존재의 이면을 탐구하며 최근 화단에서 무서운 기세로 떠오르고 있는 신예 문영서 작가의 사유 깊은 작품들은 관람객들에게 깊은 정서적 울림을 선사할 예정이다.갤러리티 관계자는 "그동안 백화점이라는 공간에서 신진 작가들과 함께 대중적인 전시 문화를 만들어왔다면, 이번 BAMA 참여는 갤러리티가 지향하는 힙한 감각과 예술적 진정성을 전문 컬렉터들에게 선보이는 공식적인 데뷔전이 될 것"이라며 소감을 밝혔다.이어 "전통적인 무게감과 동시대적 트렌드가 공존하는 갤러리티만의 차별화된 큐레이션을 직접 경험해보시길 바란다"고 덧붙였다. 2026 BAMA 갤러리티 부스는 B-18로 4월 2일부터 5일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 운영된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com