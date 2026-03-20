테일러메이드 사진 제공

테일러메이드 사진 제공

글로벌 골프 브랜드 테일러메이드가 한국 골프의 아이콘 박세리 전 골프 국가대표팀 감독을 브랜드 앰버서더로 선정했다.박세리 감독은 1998년 US여자오픈 우승을 비롯해 LPGA 투어 통산 25승을 기록하고, 한국인 최초로 세계 골프 명예의 전당에 헌액된 ‘골프 레전드’다. 테일러메이드는 박 감독의 도전 정신과 퍼포먼스 철학이 브랜드의 방향성과 일맥상통한다고 판단해 이번 파트너십을 체결했다고 밝혔다.특히 이번 만남은 박세리 감독의 전성기를 함께했던 브랜드와의 '재회'라는 점에서 의미가 깊다. 박 감독은 지난 2002년 테일러메이드와 용품 계약을 맺고, 테일러메이드의 클럽으로 주요 대회의 우승을 휩쓴 바 있다.이번 앰버서더 선정은 단순한 모델 계약을 넘어 클럽과 어패럴을 아우르는 ‘통합 퍼포먼스 브랜딩’ 전략의 일환이다. 테일러메이드 어패럴은 박 감독 특유의 카리스마와 품격 있는 스타일을 통해 프리미엄 골프웨어로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다. 박 감독은 향후 필드와 미디어, 오프라인 행사 등 다양한 접점에서 브랜드의 얼굴로 활동하게 된다.박 감독은 “선수 시절 끊임없는 혁신으로 골프의 본질을 보여준 테일러메이드에 깊은 신뢰를 느껴왔다”며 “자신에게 맞는 클럽을 사용하는 것이 무엇보다 중요한데, 그 여정을 다시 함께하게 되어 기쁘다”고 소감을 전했다.한편, 테일러메이드는 박 감독과의 파트너십을 계기로 골프 꿈나무 지원 등 지역 사회 상생 활동도 병행할 예정이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com