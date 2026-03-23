주다안, 제1회 리틀 아티스트 콘테스트 모집 19일 조기 마감

주다안(JUDAAN)이 주최하는 '제1회 주다안 리틀 아티스트 콘테스트' 참가자 모집이 고객들의 뜨거운 성원 속에 지난 19일 조기 마감되었다.'가장 따뜻한 안(安)'을 부제로 열리는 이번 콘테스트는 아이들의 시선으로 바라본 '다정하고 행복한 우리 가족' 혹은 '편안하고 즐거운 우리 집의 모습'을 화폭에 담아내는 가족 참여형 행사다. 본 행사는 오는 4월 11일(토) 오후 1시부터 3시까지 경기도 용인시 수지구에 위치한 주다안 쇼룸(시그니처 광교 지식산업센터 1층)에서 개최된다.만 1세부터 6세 이하 미취학 아동을 동반한 가족(1팀당 최대 4인)을 대상으로 하는 이번 행사는 전액 무료로 진행되며, 총 300만 원 상당의 풍성한 혜택이 마련되어 개최 전부터 큰 기대를 모았다.영예의 대상(리틀 아티스트 상) 1팀에게는 '에버랜드 4인 가족 연간 이용권'과 '주다안 4종 스토리박스'가 수여된다. 이 외에도 최우수상, 우수상, 장려상 수상자에게 어린이 주방놀이 세트, 자석 보드, 어린이 캐리어 등 푸짐한 상품이 제공되며, 참가자 전원에게도 스케치북과 무독성 크레용, 주다안 휴대용 4종 세트가 증정된다.특히 주다안은 미취학 아동이 주역이 되는 행사인 만큼 '현장 안전'을 최우선 과제로 삼았다. 행사 당일 보호자 동반을 필수로 규정한 데 이어, 행사장 곳곳에 전문 안전요원을 집중 배치해 안전사고를 원천 차단할 계획이다. 또한, 주다안 전 직원이 행사에 직접 참여하고 현장 스태프로 나서 고객들과 직접 소통하며 원활하고 안전한 행사 운영을 도울 예정이다.주다안 관계자는 "고객분들의 열띤 호응 덕분에 예상보다 이른 19일에 참가 신청을 조기 마감하게 되었다"며, "주다안의 전 직원이 참여해 철저한 안전요원 배치와 꼼꼼한 사전 점검을 진행하고 있는 만큼, 온 가족이 안심하고 즐길 수 있는 따뜻한 봄날의 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com