불가리, 현대백화점 무역센터점에 팝업 스토어 오픈

하이 주얼리 브랜드 불가리가 서울 현대백화점 무역센터점 1층 팝업 스테이지에서 ‘불가리 이터널리 아이코닉(Eternally Iconic) 팝업 스토어’를 선보인다. 오는 12월 31일까지 이어지는 이번 팝업은 메종의 유구한 헤리티지와 현대적 감각을 한자리에서 경험할 수 있도록 기획됐다.공간 디자인은 로만 바로크 건축의 역동적인 실루엣과 이탈리아 카프리 섬의 ‘빌라 말라파르테’에서 영감 받은 곡선의 미학을 전면에 내세웠다. 공간 전반은 대리석 포인트와 골드 리프 디테일 등 로마를 상징하는 소재들로 구성해 세련미를 더했다.팝업 스토어의 주인공은 2026년 새롭게 출시된 ‘세르펜티 바이퍼(Serpenti Viper)’ 신제품이다. 화이트 골드와 옐로 골드 소재로 선보이는 이번 컬렉션은 뱀 모티브를 기하학적 언어로 정제해 끊임없이 진화하는 불가리의 상징성을 우아하게 드러낸다. 특히 롱 드롭 실루엣의 세르펜티 바이퍼 이어링과 펜던트 네크리스 등이 주목할 만한 피스로 꼽힌다.이 외에도 불가리의 건축적 아름다움을 상징하는 ‘비제로원’, 다채로운 매력의 ‘디바스 드림’, 그리고 스위스 워치메이킹 기술과 이탈리안 미학이 결합된 ‘옥토’ 워치 컬렉션 등 메종을 대표하는 아이코닉한 라인업을 모두 만나볼 수 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com