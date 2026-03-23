뱅앤올룹슨 사진 제공

뱅앤올룹슨 사진 제공

홈 엔터테인먼트 브랜드 뱅앤올룹슨이 신세계백화점 대전점 Art & Science(이하 대전신세계) 2층에 새로운 팝업스토어를 오픈하며 지역 고객과의 접점 확대에 나섰다.브랜드 탄생 100주년을 기념하는 특별한 비주얼 머천다이징으로 꾸며진 이번 공간은 고객들이 뱅앤올룹슨만의 독보적인 사운드와 미학적 가치를 일상 속에서 보다 가까이 경험할 수 있도록 기획되었다.전시 라인업은 브랜드의 장인정신과 디자인 철학이 집약된 핵심 제품들로 구성되었다. 예술적인 구동 방식이 돋보이는 ‘베오비전 하모니’와 ‘베오비전 시어터’를 비롯해 강력한 사운드 퍼포먼스를 구현하는 ‘베오랩 50’, ‘베오랩 28’, ‘베오랩 8’ 등 뱅앤올룹슨 하이엔드 스피커의 정수를 한자리에서 만나볼 수 있다. 또한 주거 공간의 품격을 높여주는 신제품 ‘베오사운드 프리미어’와 인테리어 조화가 뛰어난 플렉시블 라인업, 야외 활동에 적합한 포터블 제품군까지 폭넓게 전시되어 라이프스타일에 최적화된 맞춤형 사운드 솔루션을 제공한다.팝업스토어 오픈을 기념한 특별 혜택도 마련했다. 신규 고객으로 등록하는 방문객에게는 감사의 의미를 담은 초콜릿을 증정하며, 오는 4월 30일까지 대형 제품을 구매하는 고객에게는 브랜드의 헤리티지를 담아 정교하게 제작된 ‘베오랩 펜’을 선착순으로 제공한다.뱅앤올룹슨 관계자는 “신세계백화점 대전점 팝업스토어를 통해 지역 고객들이 브랜드의 디자인과 사운드를 보다 가까이에서 깊이 있게 체감하기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 오프라인 접점을 통해 뱅앤올룹슨의 헤리티지와 프리미엄 라이프스타일을 직접 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다”라고 전했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com