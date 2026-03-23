코다라인, 해체 전 마지막 투어…8월 서울서 팬들과 ‘작별 무대’

아일랜드 감성 록 밴드 코다라인(Kodaline)이 해체 전 마지막 월드 투어의 일환으로 한국을 찾는다.‘Kodaline - Farewell Tour in Seoul’은 오는 2026년 8월 12일 오후 8시 올림픽공원 올림픽홀에서 열린다. 이번 내한공연은 밴드의 음악 여정을 마무리하는 ‘페어웰 투어’의 일환으로, 국내 팬들과 나누는 마지막 만남이라는 점에서 의미를 더한다.코다라인은 2006년 ‘21 Demands’라는 이름으로 활동을 시작해 아일랜드 오디션 프로그램 ‘You're a Star’ 시즌5 준우승을 계기로 주목받았다. 이어 2007년 발표한 ‘Give Me a Minute’이 아일랜드 싱글 차트 1위를 기록하며, 독립 발매 곡 최초로 해당 기록을 세우는 성과를 거뒀다.2012년 EP ‘The Kodaline’을 통해 현재의 밴드 구성을 확립한 이들은 ‘All I Want’로 글로벌 인지도를 넓혔다. 이 곡은 드라마 ‘그레이 아나토미’ 시즌9 등에 삽입되며 큰 사랑을 받았고, 같은 해 ‘BBC Sound of 2013’ 후보에도 이름을 올렸다.이후 싱글 ‘High Hopes’와 데뷔 앨범 In a Perfect World(2013)는 각각 아일랜드 차트 1위, 영국 차트 3위를 기록하며 세계적인 밴드로 도약하는 발판이 됐다. 이어 4집 One Day at a Time(2020)까지 발표하며 특유의 서정성과 감성적인 사운드를 확고히 구축했다.버스킹으로 출발한 코다라인은 글로벌 아레나 투어 매진과 대형 음악 페스티벌 무대까지 진출하며 탄탄한 라이브 밴드로 자리매김했다. 특히 Glastonbury Festival 등 세계적인 무대에서도 존재감을 입증했다.그러나 지난해 10월, 다섯 번째 정규 앨범을 끝으로 팀 활동을 마무리한다는 소식이 전해지며 팬들의 아쉬움을 자아냈다. 이에 따라 진행되는 이번 페어웰 투어는 밴드와 팬 모두에게 마지막을 기념하는 특별한 여정이 될 전망이다.코다라인은 2019년 첫 내한과 페스티벌 무대, 2023년 단독 공연을 통해 국내 팬들과 꾸준히 교감해왔다. 이번 공연 역시 그동안의 음악 여정을 함께해 온 팬들에게 깊은 여운을 남길 것으로 기대된다.티켓은 오는 4월 3일 정오부터 NOL 티켓을 통해 단독 판매되며, 스탠딩 및 지정석 외에도 사운드체크 관람이 포함된 VIP 패키지가 마련된다.