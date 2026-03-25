대단지 수요에 사화공원 집객력... 창원 롯데캐슬 포레스트 ‘길목 상권’ 눈길

수익형 부동산 시장에서 상가의 지속 가능성을 판단하는 기준은 점차 명확해지고 있다. 단순한 분양 조건보다 실제로 소비가 발생할 수 있는 배후 수요와 유입 동선이 형성되어 있는지가 핵심 요소로 꼽힌다.이러한 가운데 최근 입주가 진행 중인 ‘창원 롯데캐슬 포레스트’ 근린생활시설은 단지 내 고정 수요와 외부 유동 인구가 결합된 상권 구조로 주목받고 있다.해당 상가는 1단지 967세대, 2단지 998세대 등 총 1,965세대 규모의 주거단지를 배후로 두고 있다. 일반적으로 1,000세대 이상 단지는 일정 수준의 생활 상권이 형성될 수 있는 기반으로 평가된다.특히 단지 내 상가는 입주민의 생활 동선과 밀접하게 연결되는 구조를 갖추는 것이 중요하다. 창원 롯데캐슬 포레스트 상가는 주차장 출입구, 보행 통로, 커뮤니티 시설과 연계된 동선 상에 배치되어 일상적인 소비 흐름이 자연스럽게 이어질 수 있도록 계획됐다.여기에 민간공원조성 특례사업으로 함께 조성된 사화공원 인프라도 외부 수요를 유입시키는 요소로 작용한다. 약 107만㎡ 규모의 공원에는 체육시설과 산책로, 여가 공간 등이 마련되어 있어 다양한 이용객의 방문이 예상되며, 이러한 유동 인구가 상가 이용으로 이어질 수 있는 구조를 갖추고 있다.입지적으로는 창원국가산업단지와 인접해 산업 종사자 수요를 흡수할 수 있는 환경이며, 창원대로, 원이대로 등 주요 도로망을 통한 접근성도 확보되어 있다. KTX 창원역과 창원종합버스터미널 등 광역 교통망도 인근에 위치해 있어 외부 접근 여건 역시 갖추고 있다.설계 측면에서는 보행 접근성을 고려한 구조가 적용됐다. 지형의 단차를 활용해 다수 호실이 도로와 직접 연결되는 형태로 배치되어 방문객의 진입 편의성을 높였으며, 이는 상가 이용률과 직결되는 요소로 평가된다.현재 2단지는 즉시 입점 및 영업이 가능한 상태이며, 1단지는 오는 5월 입점을 앞두고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com