오데마 피게, 스위스 메랭에 신규 매뉴팩처 개관… 유산과 혁신의 통합

매뉴팩처 내부 설계는 협업, 유연성, 직원 복지, 생산 효율성에 집중했다. 1층 가공·조립 공정, 2층 지원 부서, 3층 신기술 허브로 이어지는 체계적 배치는 공정 흐름을 최적화하며, 모듈형 설계를 통해 향후 확장성까지 확보했다. 또한, 자연 채광이 유입되는 중정과 다이내믹 유리를 적용해 쾌적한 업무 환경을 조성하고 소통 중심의 개방형 구조를 구현했다.
지속 가능성 측면에서도 괄목할 성과를 거뒀다. 태양광 패널, 빗물 재활용, 열 회수 장치 등 지능형 에너지 관리 시스템을 도입해 미네르기(Minergie) 리노베이션 및 미네르기 P 에코 인증을 획득했다. 대중교통 인프라와의 인접성 역시 지속 가능한 이동성을 고려한 결과다.
일라리아 레스타(Ilaria Resta) 오데마 피게 최고 경영자는 “이번 매뉴팩처는 브랜드의 유산을 존중하면서 현대 기술을 통해 미래로 확장하는 공간”이라며, “협업과 직원 복지라는 오데마 피게의 핵심 가치를 온전히 구현했다”고 밝혔다. 오데마 피게는 이번 시설을 통해 생산 역량 강화와 책임 있는 혁신을 가속화할 방침이다.
양정원 기자 neiro@hankyung.com
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