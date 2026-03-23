오데마 피게, 스위스 메랭에 신규 매뉴팩처 개관… 유산과 혁신의 통합

스위스 하이엔드 시계 제조사 '오데마 피게'가 스위스 메랭(Meyrin)에 생산 효율성과 협업 환경을 극대화한 신규 매뉴팩처를 공식 개관했다. 이에 지난 3월 19일, 브랜드 경영진과 정부 관계자들이 참석한 가운데 오데마 피게의 미래 제조 비전을 공유하는 자리를 가졌다.3년간의 공사를 거쳐 완공된 이번 시설은 기존 대비 약 3.75배 확장된 9000㎡ 규모로, 최대 350명을 수용할 수 있다. 1960년대 산업용 건물을 복원해 신축 건물과 결합한 설계는 브랜드의 역사적 가치와 현대적 생산 환경의 균형을 상징한다. 현재 약 200명의 인력이 이전해 케이스 및 브레이슬릿 생산과 신기술 허브 운영을 시작했다.매뉴팩처 내부 설계는 협업, 유연성, 직원 복지, 생산 효율성에 집중했다. 1층 가공·조립 공정, 2층 지원 부서, 3층 신기술 허브로 이어지는 체계적 배치는 공정 흐름을 최적화하며, 모듈형 설계를 통해 향후 확장성까지 확보했다. 또한, 자연 채광이 유입되는 중정과 다이내믹 유리를 적용해 쾌적한 업무 환경을 조성하고 소통 중심의 개방형 구조를 구현했다.지속 가능성 측면에서도 괄목할 성과를 거뒀다. 태양광 패널, 빗물 재활용, 열 회수 장치 등 지능형 에너지 관리 시스템을 도입해 미네르기(Minergie) 리노베이션 및 미네르기 P 에코 인증을 획득했다. 대중교통 인프라와의 인접성 역시 지속 가능한 이동성을 고려한 결과다.일라리아 레스타(Ilaria Resta) 오데마 피게 최고 경영자는 “이번 매뉴팩처는 브랜드의 유산을 존중하면서 현대 기술을 통해 미래로 확장하는 공간”이라며, “협업과 직원 복지라는 오데마 피게의 핵심 가치를 온전히 구현했다”고 밝혔다. 오데마 피게는 이번 시설을 통해 생산 역량 강화와 책임 있는 혁신을 가속화할 방침이다.양정원 기자 neiro@hankyung.com