이와 함께 컨디션 조절을 돕는 데일리 오일 ‘프라고니아’, 여성의 리듬을 케어하는 ‘클라리세이지’, 경직된 몸과 마음을 풀어주는 ‘스윗 마조람’, 밝은 기운을 전하는 ‘버가못’과 긴장을 완화하는 ‘만다린’, 그리고 온 가족이 사용할 수 있는 ‘유칼립투스 라디아타’가 포함되어 총 23종의 탄탄한 에센셜 오일 라인업을 완성했다. 모든 제품은 창립자이자 아로마테라피스트인 김영균 대표가 직접 원산지를 방문해 증류 과정까지 검증한 100% 퓨어 에센셜 오일이다. 특히 국내 유일의 아로마테라피 연구소인 아로마티카 PRC의 데이터 분석을 거쳐 과학적 신뢰도를 더했다.
아로마티카는 제품 출시와 더불어 일상 속 치유 문화를 공유하는 아로마테라피 클래스를 연중 운영한다. 3월 4주차에 개강하는 2026년 5기 클래스에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있다. 진정한 ‘나’를 위한 고요한 회복의 시간이 필요하다면, 아로마티카가 제안하는 K-아로마테라피의 세계에 주목해보자. 양정원 기자 neiro@hankyung.com
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