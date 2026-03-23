한국적 원료와 향약 문화에서 영감을 받은 아로마티카의 신규 에센셜오일 ‘편백오일' 사진 아로마티카

새롭게 출시된 아로마티카의 에센셜오일 7종을 포함한 '에센셜오일 전체 라인업'

에센셜오일을 활용해 일상에서 아로마테라피를 경험할 수 있는 아로마티카의 '아로마테라피 클래스'

아로마테라피 기반의 스칼프 & 스킨케어 브랜드 ‘아로마티카’가 한국적 원료와 전통 향약 문화에서 영감을 받은 신규 에센셜 오일 7종을 새롭게 선보인다. 고대 식물 치유의 전통을 현대적인 웰니스 라이프스타일로 재해석해온 아로마티카는 이번 라인업을 통해 단순한 '향'의 경험을 넘어 피부와 신체, 마음의 균형을 되찾아주는 '메디컬 아로마테라피'의 진수를 제안한다.하이라이트는 단연 K-아로마테라피의 정체성을 투영한 ‘편백 오일’이다. 경남 사천에서 50년 넘게 자란 편백의 심재만을 엄선했으며, 유효 성분이 휘발되기 전인 벌목 직후 생재 상태로 당일 추출해 숲의 맑고 깊은 에너지를 온전히 담았다.이와 함께 컨디션 조절을 돕는 데일리 오일 ‘프라고니아’, 여성의 리듬을 케어하는 ‘클라리세이지’, 경직된 몸과 마음을 풀어주는 ‘스윗 마조람’, 밝은 기운을 전하는 ‘버가못’과 긴장을 완화하는 ‘만다린’, 그리고 온 가족이 사용할 수 있는 ‘유칼립투스 라디아타’가 포함되어 총 23종의 탄탄한 에센셜 오일 라인업을 완성했다. 모든 제품은 창립자이자 아로마테라피스트인 김영균 대표가 직접 원산지를 방문해 증류 과정까지 검증한 100% 퓨어 에센셜 오일이다. 특히 국내 유일의 아로마테라피 연구소인 아로마티카 PRC의 데이터 분석을 거쳐 과학적 신뢰도를 더했다.아로마티카는 제품 출시와 더불어 일상 속 치유 문화를 공유하는 아로마테라피 클래스를 연중 운영한다. 3월 4주차에 개강하는 2026년 5기 클래스에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있다. 진정한 ‘나’를 위한 고요한 회복의 시간이 필요하다면, 아로마티카가 제안하는 K-아로마테라피의 세계에 주목해보자.양정원 기자 neiro@hankyung.com