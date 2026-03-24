<내가 살아있다면> 전주국제영화제 제공

제27회 전주국제영화제가 ‘마스터즈’ 섹션 상영작을 공개하며 영화제 개막에 대한 기대감을 높이고 있다.전주국제영화제는 24일, 자신만의 독창적인 영화 세계를 구축해 온 거장 감독들의 최신작을 조명하는 ‘마스터즈’ 섹션에 장편 10편과 단편 1편 등 총 11편을 선정했다고 밝혔다. 이번 섹션은 동시대 영화의 다양한 미학과 형식을 폭넓게 조망할 수 있도록 구성됐다.라인업에는 주요 국제 영화제에서 주목받은 작품들이 포함됐다. 안드레 노바이스 올리베이라 감독의 〈내가 살아있다면〉과 알랭 고미스 감독의 〈다오〉는 올해 베를린국제영화제에서 공개된 작품으로, 각각 장르를 넘나드는 사랑 이야기와 프랑스의 결혼식, 기니비사우의 추모 의식이라는 두 의례를 대비시키며 인간과 사회를 입체적으로 탐색한다.이그나시오 아구에로 감독의 〈돌아가신 부모님께 드리는 편지〉와 로스 매켈위 감독의 〈리메이크〉는 개인의 기억과 가족사를 축으로 삶과 죽음을 성찰하는 작품이다. 특히 〈리메이크〉는 먼저 세상을 떠난 아들을 향한 애도의 과정을 담아내며, 베니스국제영화제에서 첫 공개된 이후 깊은 여운을 남겼다.차이밍량 감독의 작품은 〈밤의 여정〉과 〈집으로〉 두 편으로 구성되어 소개된다. 체코를 배경으로 한 이 연작은 고요한 이동의 시간을 따라가며 사유의 깊이를 확장한다.이와 함께 호세 루이스 게린 감독이 11년 만에 선보이는 신작 〈발보나 이야기〉는 산세바스티안국제영화제 심사위원특별상을 수상하며 주목받았고, 라두 주데와 아드리안 치오플랑커 감독의 〈샷 리버스 샷〉은 1980년대 루마니아를 배경으로 상반된 기록을 교차시키는 단편 영화다.아시아 감독들의 참여도 눈에 띈다. 장률 감독의 〈춘슈〉는 전작 〈루오무의 황혼〉과 맞닿아 있는 연작으로, 고향과 타자의 관계를 섬세하게 풀어낸다. 유진 그린 감독의 〈선악을 알게 하는 나무〉는 절제된 연출을 통해 인간 존재와 도덕적 질문을 탐구한다.히타 아제베두 고미스 감독의 〈퍽 더 폴리스〉와 캉탱 뒤피외 감독의 〈피아노 사고〉 역시 포함되며, 실험성과 풍자성이 공존하는 프로그램 구성을 완성했다.문성경 프로그래머는 “신작을 통해 영화가 여전히 살아 있는 예술임을, 그리고 복잡하고 모호한 시대일수록 더욱 필요한 예술임을 보여주는 작품들”이라며 이번 섹션에 대한 기대를 전했다.한편, 제27회 전주국제영화제는 4월 29일부터 5월 8일까지 전주 영화의거리 및 전주시 일대에서 열린다.