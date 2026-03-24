말본골프 사진 제공

말본골프 사진 제공

말본골프 사진 제공

미국 LA 기반의 라이프스타일 골프웨어 말본골프가 스파이크 타입의 골프화 ‘투어1(TOUR 1)’을 출시하며 퍼포먼스 라인업 강화에 나선다.새롭게 선보이는 투어1은 남성 전용 골프화로, 접지력을 극대화한 것이 특징이다. 특히 아웃솔에는 세계적인 스파이크 브랜드인 소프트스파이크사의 ‘실버 토네이도’ 모델을 적용하여 스윙 시 발생하는 강력한 회전력과 하중을 안정적으로 지지하고 지면과의 밀착감을 높였다. 특히 상하부가 분리된 독특한 아웃솔 구조와 정교한 밑창 패턴 설계는 다양한 지형의 필드에서도 미끄러짐 없이 하체 밸런스를 견고하게 유지하도록 돕는다.장시간 이어지는 라운드에도 발의 피로감을 줄여주는 설계 역시 돋보인다. 인솔과 미드솔은 퍼포먼스를 고려해 이중 구조로 설계되었는데, 오쏘라이트 임프레션 인솔과 EVA 힐 컵을 결합해 쿠셔닝과 뒤꿈치 지지력을 동시에 강화했다. 미드솔에는 말본의 독자 기술인 ‘어드밴스드 TPU 지지 구조’를 적용해 스윙 시 발이 흔들리는 것을 최소화했으며, 봉제선을 줄인 어퍼 설계로 발등과 측면의 압박을 완화해 편안한 착화감을 제공한다.디자인 면에서는 복잡한 디테일 대신 3D 나염 기법과 퍼프 프린트를 활용해 입체적인 실루엣을 살리는 데 집중했다. 측면의 유선형 라인과 미드솔 및 힐 주변의 컬러 포인트, 그리고 브랜드의 정체성을 상징하는 ‘M’ 로고 등을 절제된 방식으로 배치해 말본만의 스포티하면서도 세련된 감성을 구현했다. 올리브와 스카이블루, 크림, 화이트 등 네 가지 컬러로 만나볼 수 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com