중량으로 압도하고 가벼움으로 가속하라…온오프, 2026년형 ‘CBT 시리즈’ 출시

㈜마스터스인터내셔널이 2026년형 남성용 라인업 온오프(ONOFF) ‘CBT526’과 ‘CBT626’을 공개하며 하이엔드 클럽 시장의 판도를 재편한다. 이번 시리즈의 핵심은 단순히 가벼운 클럽을 만드는 것에 그치지 않고, 골퍼의 스윙 DNA에 맞춰 클럽의 밸런스를 즉각적으로 재설계할 수 있는 커스터마이징의 정점을 보여준다는 데 있다.이번 신작의 정체성을 정의하는 키워드는 단연 ‘CBT(Cross Balance Technology)’다. 헤드와 그립에 상호 호환 가능한 무게 추를 배치한 이 혁신적인 시스템은 클럽의 총 중량은 유지한 채 스윙웨이트만을 정밀하게 제어한다. 골퍼는 자신의 컨디션과 스윙 템포에 맞춰 클럽의 무게 중심을 자유자재로 이동시킬 수 있으며, 이는 곧 기성 제품에서 느끼지 못했던 극강의 피팅감을 선사한다.비거리의 한계를 시험하는 드라이버 전용 모델 ‘CBT626’은 30g대의 초경량 샤프트 옵션을 과감히 도입했다. 가벼운 휘두름만으로도 폭발적인 클럽 스피드를 이끌어내는 동시에, 다이와의 독보적인 카본 기술력을 집약해 토크(Torque)를 획기적으로 낮췄다. 샤프트의 뒤틀림을 억제해 직진성을 확보한 것은 물론, 탄도 성향에 따라 미드 하이 킥 포인트의 ‘블루’와 미드 로우 킥 포인트의 ‘레드’ 샤프트를 제안하며 선택의 폭을 넓혔다.드라이버부터 아이언까지 완성된 풀 라인업을 자랑하는 ‘CBT526’ 역시 진화의 궤를 같이한다. 슬라이스 방지에 최적화된 드로우 베이스 설계를 기본으로, 브랜드 역사상 최초로 우드와 유틸리티에 전용 슬리브를 적용했다. 최대 ±1.5도의 로프트 조절 기능을 통해 골퍼는 필드 상황에 맞는 정교한 전략을 구사할 수 있게 됐다. 특히 탄도를 띄우기 용이하게 설계된 아이언은 비거리 손실로 고민하는 골퍼들에게 명쾌한 해답이 될 것으로 보인다.온오프 관계자는 “CBT 시리즈는 샤프트와 헤드를 수직 계열화하여 직접 제조하는 몇 안 되는 브랜드만이 도달할 수 있는 기술적 결실”이라며, “다이와의 카본 시트 제어 기술과 온오프의 설계 미학이 만나 탄생한 이번 시리즈는 비거리와 방향성, 그리고 개인화된 퍼포먼스라는 세 마리 토끼를 모두 잡은 마스터피스”라고 자신감을 드러냈다양정원 기자 neiro@hankyung.com