'학세권' 단지 3040세대 실수요 쏠림 현상… '영통역 우미 린' 눈길

부동산 시장에서 '학군지 입성' 경쟁은 변함없는 흥행 불패 키워드다. 특히 최근 청약 시장과 매매시장을 3040 수요자들이 주도하고 있는 만큼, 교육열이 뜨겁고 인프라가 검증된 지역으로 수요가 더욱 집중될 전망이다.실제로 부동산 정보 플랫폼 직방이 앱 이용자를 대상으로 진행한 '주거지 선택 시 가장 중요하게 고려하는 입지 조건' 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 26.4%가 교통에 이어 '초등학교 등 학군'을 2위로 꼽으며 굳건한 학군 선호도를 입증했다. 특히 핵심 주택 구매층인 3040세대에서 이러한 경향이 두드러졌다.이러한 학군지 인접 단지는 탄탄한 대기 수요를 바탕으로 압도적인 환금성과 미래 가치를 자랑한다. 자녀 교육이라는 목적성이 뚜렷해 부동산 침체기에도 매매가 하락 방어력이 뛰어나고, 상승기에는 지역 시세를 리딩하는 대장주 역할을 톡톡히 해낸다. 특히 우수한 학군을 갖춘 단지는 매년 새 학기마다 전세 수요가 끊이지 않아 높은 전세가율이 형성되며, 이는 자산 가치를 든든하게 받쳐주는 강력한 프리미엄으로 작용한다.이러한 시장 흐름 속에서, 수원의 대표적인 명문 학군지로 꼽히는 영통구 핵심 입지에 '영통역 우미 린'이 신규 공급을 알려 눈길을 끈다.‘영통역 우미 린’은 영일초, 영일중 등 명문 학교를 도보로 통학할 수 있는 안전한 교육 환경을 갖췄다. 특히 경기도수원교육지원청 및 2025년 학교알리미 자료에서 확인되듯, 단지가 속한 영통중학군 2구역은 학업성취도 평가와 특목고 진학률에서 최상위권을 기록하며 학부모들의 검증을 마친 곳이다. 여기에 수원의 대치동으로 불리는 영통 학원가가 인접해 교육 열기가 높은 학부모 수요자들에게 최적의 교육환경을 제공한다.또한 '영통역 우미 린'은 수인분당선 영통역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖췄다. 강남권 및 판교, 분당 등 주요 업무지구로의 환승 없는 쾌속 이동이 가능하며 2029년 개통 예정인 '동탄~인덕원 복선전철' 개발 호재까지 더해 향후 더블 역세권의 프리미엄을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.다양한 생활 인프라 시설도 누릴 수 있다. 단지 도보권에 홈플러스 등 다양한 편의시설이 위치해 있으며 영흥숲공원, 영통중앙공원 등 대규모 녹지 공간이 인접해 있어 도심 속에서도 쾌적한 휴식과 운동을 즐길 수 있을 전망이다.아파트 대비 진입 장벽이 낮다는 점도 큰 강점이다. 이곳은 전용 76~119㎡타입의 중대형 오피스텔 상품으로, 청약 통장이 없어도 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능하고 재당첨 제한도 없다. 아파트의 경우 대출 규제가 까다로운 반면, 오피스텔은 LTV를 최대 70%까지 적용받을 수 있는 데다 자금조달계획서 제출 의무가 없어 자금 마련 부담이 적고, 실거주 의무 또한 적용되지 않는다.한편 '영통역 우미 린'은 지하 5층~지상 29층, 2개 동, 총 305실 규모로 조성되며 경기도 수원시 영통구 영통동 일원에 조성될 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com