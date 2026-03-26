맥킨지, 하비에르 델 포소 글로벌 수석 파트너 선임… 제조·공급망 전문성 강화

글로벌 컨설팅 기업 맥킨지앤드컴퍼니가 하비에르 델 포소 파트너를 글로벌 수석 파트너(Distinguished Partner)로 임명했다.델 포소 수석 파트너는 약 30년간 제조 운영 혁신 분야에서 경력을 쌓아온 전문가로, 현재 서울을 거점으로 아시아 태평양 지역의 제조 및 공급망 프랙티스를 이끌고 있다. 1999년 맥킨지에 합류한 이후 전 세계 10여 개 오피스를 거치며 디지털 및 AI 기반 생산 시스템 구축, 품질 개선, 재고 최적화, 에너지 효율 향상 등 다양한 프로젝트를 수행해왔다.맥킨지 입사 이전에는 글로벌 자동차 부품 기업 포비아(Forvia)에서 생산 효율 개선 업무를 담당했으며, 스위스 IMD에서 MBA를 취득하고 스페인 ICAI–ICADE와 프랑스 ICAM에서 공학 학위를 받았다. 또한 스페인어, 프랑스어, 영어, 독일어 등 다국어에 능통한 것으로 알려졌다.한편 ‘수석 파트너(Distinguished Partner)’는 맥킨지가 최근 신설한 엑스퍼트 커리어 트랙의 최고 리더십 직급으로, 특정 산업 및 기술 분야에서 탁월한 전문성과 리더십을 갖춘 인재에게 부여된다. 이번 인사는 복잡해지는 산업 환경 속에서 기술 중심의 문제 해결 역량을 강화하려는 맥킨지의 전략적 방향성을 반영한 것으로 풀이된다.