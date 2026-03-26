19일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 예루살렘에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. /AP연합뉴스

이스라엘이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 오는 28일 토요일 휴전을 전격 선언할 가능성에 주목하고 있다는 현지 언론 보도가 나왔다.현지 시간 25일 타임스 오브 이스라엘(TOI)은 이스라엘 채널12 보도를 인용해, 이스라엘 고위 당국자들이 미국과 이란 간 ‘전쟁 종식을 위한 15개 항’ 합의가 최종적으로 마무리되기 전에 트럼프 대통령이 먼저 휴전을 발표할 수 있다고 판단하고 있다고 전했다.이에 따라 이스라엘 지도부는 미국이 교전 중단을 선언하기 전에 최대한의 군사적 성과를 확보하기 위해, 핵심 타격 대상의 우선순위를 재정비하는 등 최근 24시간 동안 작전 계획을 집중적으로 수립한 것으로 알려졌다.이스라엘 측 관계자들은 “미국과 이란 사이에 구체적이고 포괄적인 합의가 성사될 가능성은 여전히 낮지만, 보다 큰 틀의 기본 합의는 이뤄질 수 있다”며 “정부 차원의 대비가 필요하다”고 밝혔다.한편 베냐민 네타냐후 총리는 다비드 바르니아 모사드 국장, 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장, 이스라엘 카츠 국방장관 등 군·정보 수뇌부를 긴급 소집해 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 또한, 안보 관련 장관들로 구성된 내각 회의도 조만간 열릴 예정이다.이번 주말은 미·이스라엘의 대이란 군사 작전이 시작된 지 4주째에 해당한다. 미국은 당초 해당 작전을 4~6주 동안 진행할 계획이었던 것으로 알려졌다.같은 날 브리핑에서 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “작전이 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, 매우 뛰어난 성과를 거두고 있다”며 “핵심 목표 달성에 거의 도달한 상황”이라고 밝혔다.