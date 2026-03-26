현지 시간 25일 타임스 오브 이스라엘(TOI)은 이스라엘 채널12 보도를 인용해, 이스라엘 고위 당국자들이 미국과 이란 간 ‘전쟁 종식을 위한 15개 항’ 합의가 최종적으로 마무리되기 전에 트럼프 대통령이 먼저 휴전을 발표할 수 있다고 판단하고 있다고 전했다.
이에 따라 이스라엘 지도부는 미국이 교전 중단을 선언하기 전에 최대한의 군사적 성과를 확보하기 위해, 핵심 타격 대상의 우선순위를 재정비하는 등 최근 24시간 동안 작전 계획을 집중적으로 수립한 것으로 알려졌다.
이스라엘 측 관계자들은 “미국과 이란 사이에 구체적이고 포괄적인 합의가 성사될 가능성은 여전히 낮지만, 보다 큰 틀의 기본 합의는 이뤄질 수 있다”며 “정부 차원의 대비가 필요하다”고 밝혔다.
한편 베냐민 네타냐후 총리는 다비드 바르니아 모사드 국장, 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장, 이스라엘 카츠 국방장관 등 군·정보 수뇌부를 긴급 소집해 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 또한, 안보 관련 장관들로 구성된 내각 회의도 조만간 열릴 예정이다.
이번 주말은 미·이스라엘의 대이란 군사 작전이 시작된 지 4주째에 해당한다. 미국은 당초 해당 작전을 4~6주 동안 진행할 계획이었던 것으로 알려졌다.
같은 날 브리핑에서 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “작전이 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, 매우 뛰어난 성과를 거두고 있다”며 “핵심 목표 달성에 거의 도달한 상황”이라고 밝혔다.
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