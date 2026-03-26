주류 플랫폼 '키햐', 오키나와 로컬 주류 기획전 진행

주류 스마트오더 플랫폼 '키햐'가 오키나와를 대표하는 주류 7종을 최대 70% 할인된 가격으로 선보이는 '오키나와 로컬 주류' 기획전을 진행한다.이번 기획전은 오키나와 전통 증류주 아와모리 등 총 7종의 오키나와 대표 주류로 구성됐다. 국내에서 쉽게 접하기 어려운 오키나와 전통 주류를 키햐의 스마트오더 시스템을 통해 간편하고 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 기획됐다.간편한 스마트오더 시스템을 기반으로 하는 키햐는 현재 와인, 위스키 등 약 3300여 종의 방대한 주류 라인업을 보유하고 있다. 특히 2026년 2월 기준, 전국 2139개의 파트너 매장을 확보해 고객 접근성을 극대화했다. 앱을 통해 원하는 주류를 주문한 뒤 집 근처 매장에서 편리하게 수령할 수 있는 서비스 모델이다.이번 기획전에서는 오키나와 현지에서 오랜 전통을 이어온 6개 주조장의 대표 제품들을 론칭 특가에 만나볼 수 있다.오키나와 주류의 베이스인 '아와모리'는 600년 역사를 지닌 오키나와의 전통주로, 일본에서 가장 오래된 증류주로 꼽힌다. 쌀과 흑누룩을 사용하는 고유의 증류 방식을 고수하면서도, 숙성 기간과 방식에 따라 다채로운 풍미를 내는 것이 특징이다. 최근에는 전통 방식을 넘어 캐스크(Cask) 숙성 등 현대적인 기술을 더해 다양한 도수로 생산되며 국내외 주류 애호가들에게 주목받고 있다.아와모리 라인업 중 사키모토 주조의 '하나자케 요나구니'는 전통적인 직화식 증류 기술을 활용해 술을 따를 때 피어오르는 거품이 마치 꽃을 연상시키며, 즈이센 주조의 ‘쇼카쿠’는 100% 오키나와현 쌀을 사용해 깊이와 세련미를 더한 고유의 풍미를 완성했다.스피릿 제품에서는 오키나와 지역술인 '이무게(IMUGE.)'를 재해석한 제품들이 눈길을 끈다. 세이후쿠 주조의 ‘세이후쿠 이무게 캐스크’는 오키나와현 쌀과 흑설탕을 사용한 이무게를 오크통에 숙성시켜 풍부하고 깊은 맛을 구현했으며, 나키진 주조의 ‘나키진 이무게’는 오키나와 현지 자색 고구마 품종인 ‘츄라코이베니’를 사용해 풍미를 더했다.다양한 맛을 즐길 수 있는 리큐르 라인업도 준비됐다. 즈이센 주조의 '요이노코차'는 한잎 한잎 정성스럽게 손으로 수확한 오키나와현산 홍차 잎을 아와모리에 담아 우아한 얼그레이 향을 선사한다. 구메지마노 구메센의 ‘오키나와 시오 레몬’은 특산물 시쿠와사에 소금과 일본주를 더해 깔끔한 풍미를 느낄 수 있다. 마지막으로 야에센 주조의 ‘야에센 배럴’은 아와모리를 다양한 오크통에서 장기 숙성해 위스키나 브랜디 같은 묵직한 풍미와 단맛을 동시에 느낄 수 있는 것이 특징이다.키햐 관계자는 "취하기 위한 술이 아닌 술이 담고 있는 맛과 이야기를 찾는 소비자가 늘면서 아와모리를 비롯해 독자적인 주류 문화를 이어 온 오키나와 술을 한 자리에 소개하는 기획전을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 국가의 문화와 스토리를 담은 전통 주류를 지속적으로 소개하겠다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com