2026 연애와 행복 인식 보고서/제공:결혼정보회사 듀오

결혼정보회사 듀오가 전국 2,000명의 미혼남녀를 대상으로 행복지수 관련 설문을 실시한 결과, 평균 행복지수는 5.85점, 미래 기대 지수 5.55점으로 나타났다. 행복 체감 빈도는 주 평균 3.2회였으며, 전혀 행복하지 않다는 응답은 17.9%, 10회 이상은 3.6%였다.건강과 경제, 연애 여부가 행복지수에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이번 조사는 마크로밀엠브레인 의뢰로 진행됐으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차 ±2.19%포인트다.행복 요인으로는 건강(37.9%)과 경제적 안정(30.7%)이 가장 큰 비중을 차지했으며, 세부 만족도는 경제력 4.09점, 직업 4.74점, 외모·학력 5.33점, 몸매 4.55점으로 집계됐다.연애 상태별 행복지수는 결혼 전제 교제 6.89점, 일반 교제 6.02점, 비연애 5.43점이었다. 평균 연애 경험은 3.2회였으며, 남성에서 연애 경험 없는 비율이 더 높았다.성관계 시점에 대한 인식은 평균 교제 4.2개월 이후가 적절하다고 응답한 경우가 많았으나, '연애 시작 후 1개월 미만도 가능' 의견이 가장 많았다. 이어 1~3개월, 3~6개월 순이었으며, '결혼 결심 이후'나 '결혼식 전 불가'라는 답변도 일부 있었다. 남성은 '성관계 후 교제 시작' 비율이 상대적으로 높았다.SDSN '2026 세계행복보고서'에 따르면, 한국 행복지수는 6.040점으로 최근 2년 연속 하락했다.결혼정보업체 듀오 관계자는 "건강, 경제적 안정, 연애 상태와 함께 교제 중 성관계 시점에 대한 인식도 미혼남녀 행복과 삶의 만족도에 영향을 준다"며, "개인의 정서적 안정과 기대감 형성에 중요한 요인임을 확인할 수 있다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com