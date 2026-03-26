JSK바이오메드 '미라젯', 강북삼성병원 공급

글로벌 의료미용기기 전문 기업 제이에스케이바이오메드(JSK바이오메드, 대표이사 전진우)가 자사의 레이저 유도 압력 기반 약물 전달 솔루션 '미라젯(Mirajet)'을 강북삼성병원에 공급한다고 밝혔다.이번 공급은 분당서울대학교병원 도입 이후 일주일 만에 추가로 이뤄진 것으로, 상급종합병원 내 ‘미라젯’의 도입이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다. 회사 측은 이번 사례를 통해 의료 현장에서의 임상 적용 범위를 넓히고 기술적 신뢰도를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.JSK바이오메드 관계자는 "이번 강북삼성병원 도입은 현재 논의 중인 여러 상급종합병원 공급 계약 중 하나"라며, "국내 유수의 의료 기관을 중심으로 도입 사례를 지속적으로 확대해 ‘미라젯’의 임상적 가치를 증명해 나갈 것"이라고 강조했다.한편, 2020년 상용화된 ‘미라젯’은 레이저 유도 압력을 활용한 바늘 없는 주사기(Needle-Free Laser Jet Injector) 기술을 적용했다. 레이저 에너지를 강력한 압력으로 변환해 약물을 마이크로 단위로 정밀하게 분사함으로써, 기존 바늘 주사 대비 통증은 줄이고 약물 전달 효과는 높인 것이 특징이다.JSK바이오메드는 최근 배우 신슬기를 모델로 발탁해 대규모 광고 캠페인을 전개하고 있으며, 강남권 옥외광고(OOH)와 디지털 매체를 활용한 통합 마케팅(IMC)을 통해 브랜드 인지도를 강화하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com