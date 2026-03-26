리드파트너스, 정책자금부터 특허·벤처인증까지 '전 주기 통합 컨설팅' 구축

리드파트너스가 정책자금을 비롯해 무상 정부지원금, 기업인증, 연구소 설립, 특허, 벤처인증까지 아우르는 전 주기 통합 컨설팅 시스템을 구축했다고 밝혔다.고금리와 경기 둔화가 장기화되면서 중소기업과 소상공인들의 자금 확보 및 구조 개선 수요는 확대되고 있다. 다만 복잡한 정부 지원 제도와 까다로운 요건으로 인해 대표 개인이 이를 체계적으로 활용하기에는 현실적인 한계가 있다는 지적이 나온다.리드파트너스는 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 재정 분석과 사업 구조 진단을 기반으로 정책자금 및 무상지원금 매칭, 기업인증 및 연구소 설립, 특허·벤처인증 연계, 사후 관리까지 이어지는 통합 컨설팅 체계를 마련했다. 기업의 성장 단계별로 필요한 제도를 전략적으로 연결하는 것이 핵심이다.최근 이윤상 대표는 경제 정보 프로그램 ‘신영일의 비즈정보플러스’에 출연해 정책자금 시장의 구조와 활용 전략을 설명하며 업계의 관심을 모았다. 이 대표는 방송에서 정책자금을 단순 자금 조달 수단이 아닌 기업 성장 전략의 핵심 도구로 활용해야 한다고 강조했다.이 대표는 "정책자금은 시작일 뿐"이라며 "무상지원금, 연구소 설립, 특허와 벤처인증을 유기적으로 활용하면 세금 절감과 신용도 개선, 추가 자금 유치까지 이어지는 구조를 만들 수 있다"고 말했다.리드파트너스는 이러한 통합 컨설팅 역량을 기반으로 고객사의 자금 확보 이후 연구소 설립, 특허 등록, 벤처기업 인증까지 연계 지원을 확대하고 있으며, 재의뢰율 또한 증가하는 추세라고 설명했다.리드파트너스 관계자는 "정책자금과 각종 지원 제도는 정보 접근성에 따라 활용 격차가 큰 영역"이라며 "정보 부족으로 기회를 놓치는 기업이 없도록 맞춤형 컨설팅을 지속 강화할 계획"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com