23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율과 코스피가 표시돼있다. 사진 한국경제
23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율과 코스피가 표시돼있다. 사진 한국경제
코스피가 연초 급등해 ‘6000선’을 돌파한 지난 2월, 외국인 투자자들이 약 19조6000억 원 규모의 주식을 순매도하며 월간 기준 사상 최대치를 기록했다.

27일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 2월 외국인 증권투자 동향’에 따르면, 외국인은 상장주식 총 19조5580억 원을 순매도했다. 이 가운데 코스피에서 19조3190억 원, 코스닥에서 2390억 원이 각각 순매도됐다.

이는 지난해 4월 기록한 13조5920억 원을 뛰어넘는 역대 최대 규모다. 코스피가 1월 2일 4214.17에서 2월 27일 6244.13까지 두 달간 48.17% 상승하고, 특히 2월 한 달 동안에도 19.52% 급등하면서 외국인 투자자들이 차익 실현에 나선 것으로 보인다.

금감원은 결제 기준으로 투자 동향을 집계했다. 지역별로 보면 미주 지역이 10조2000억 원으로 가장 큰 순매도를 기록했고, 이어 유럽 6조 원, 아시아 1조1000억 원, 중동 7000억 원 순이었다. 국가별로는 아일랜드(1조4000억 원)와 프랑스(1조2000억 원)가 순매수를 보인 반면, 미국(8조7000억 원)과 영국(4조7000억 원)은 순매도를 나타냈다.

2월 말 기준 외국인의 상장주식 보유 규모는 2025조5000억 원으로 전체의 32.6%를 차지했다. 이 중 미국이 838조2000억 원(41.4%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 유럽 644조7000억 원(31.8%), 아시아 279조9000억 원(13.8%), 중동 36조2000억 원(1.8%)이 뒤를 이었다. 한편, 상장채권 시장에서는 외국인이 지난달 10조6910억 원을 순매수하고 3조2590억 원을 만기 상환받아 총 7조4320억 원을 순투자했다.

잔존만기별로는 1~5년 미만 채권에 4조 원, 5년 이상 채권에 3조5000억 원을 각각 순투자했으며, 1년 미만 채권에서는 1000억 원을 순회수했다. 이에 따라 지난달 말 기준 외국인의 채권 보유 잔액은 전월 대비 6조8000억 원 증가한 337조3000억 원으로, 전체 상장잔액의 12.0% 수준을 기록했다.