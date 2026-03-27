사진 AP연합

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 에너지 시설에 대한 공격을 일정 기간 추가로 중단하겠다고 다시 밝혔다. 이는 앞서 협상을 이유로 발표했던 공격 유예 조치를 연장한 것이다.트럼프 대통령은 26일(현지시간) 오후 4시 11분, 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 “이란 정부의 요청에 따라 발전소 파괴를 미 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지, 열흘간 중단한다”고 밝혔다. 이어 그는 “일부 언론 보도나 외부의 주장과 달리 협상은 현재 진행 중이며 매우 순조롭게 이루어지고 있다”고 강조했다.이번 결정은 기존에 발표했던 5일간의 공격 중단 조치를 다시 연장한 것이다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 23일, 이란과의 협상이 진행 중이라는 이유로 27일까지 에너지 인프라 공격을 멈추겠다고 밝힌 바 있다. 미국 내에서는 이란과의 전쟁에 대한 여론이 우호적이지 않은 상황이며, 특히 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로 인한 국제 유가 상승 우려가 이번 조치의 배경으로 작용했다는 분석이 나온다.다만 이번 발표가 이란에 대한 모든 군사 작전의 중단을 의미하는 것은 아니다. 이에 따라 일부에서는 본격적인 지상전 등 추가 군사 행동을 앞둔 전략적 판단일 수 있다는 해석도 제기된다. 한편, 최근 트럼프 대통령이 측근들에게 이란과의 장기전을 피하고 수 주 내 전쟁을 마무리하라는 지침을 내렸다는 보도도 나왔다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 그는 이란과의 충돌이 다른 주요 정책 과제에 부담이 되고 있다고 판단했으며, 중간선거와 이민 정책, 유권자 자격 규정 강화 등 국내 이슈로 관심을 전환하려 했던 것으로 전해졌다.