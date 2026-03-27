까르띠에 여성 창업 이니셔티브 2026 펠로우 30인 ⓒ Cartier

여성의 창의성과 혁신이 세상을 새롭게 정의한다는 굳건한 믿음 아래, 까르띠에(Cartier)가 2026년 ‘까르띠에 여성 창업 이니셔티브(Cartier Women’s Initiative, 이하 CWI)’의 글로벌 펠로우 30인을 공개했다. 2006년 첫걸음을 뗀 CWI는 올해로 창립 20주년을 맞이하며, 단순한 어워드를 넘어 전 세계 여성 창업가들의 연대와 성장을 이끄는 독보적인 글로벌 플랫폼으로 자리매김했다. 특히 올해는 ‘길을 밝히다(Lighting the Path)’라는 테마 아래, 용기와 확신으로 인류의 시급한 과제에 실질적인 해법을 제시해 온 여성 리더들에게 경의를 표하며 더욱 포용적인 미래를 향한 까르띠에의 진정성을 확인했다.이번 2026년 에디션에서 단연 돋보이는 것은 한국인 여성 창업가 3인의 눈부신 약진이다. 9개 지역 어워드 및 과학·기술 부문에서 선정된 이들은 기술력과 커뮤니티의 힘으로 사회적 변화를 주도하고 있다. AI 기반 재활 게임으로 장애 아동의 치료 환경을 혁신하는 잼잼테라퓨틱스의 김정은 대표, 글로벌 여성 여행자들을 위한 안전한 연결의 장을 구축한 노매드헐의 김효정 대표, 그리고 폐경기 여성을 위한 정교한 디지털 케어 솔루션을 제안한 오메나 테크놀로지스의 박하현 대표가 그 주인공이다. 이들은 단순한 비즈니스를 넘어 지속 가능한 사회·환경적 영향력을 만들어냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.최종 순위에 따라 1등에게는 10만 달러, 2등과 3등에게는 각각 6만 달러와 3만 달러의 지원금이 수여되며, 선정된 30명의 모든 펠로우에게는 1년간의 펠로우십 프로그램이 제공된다. 여기에는 재정적 후원뿐만 아니라 맞춤형 멘토링, 심층적인 비즈니스 코칭, 리더십 개발 프로그램이 포함되어 이들이 장기적으로 성장할 수 있는 견고한 토대를 마련해준다. 지난 20년간 지원 규모를 지속적으로 확대해 온 까르띠에는 2019년 글로벌 커뮤니티 출범을 통해 펠로우 간의 연결을 강화하고, 프로그램 종료 후에도 협업과 교류를 이어갈 수 있는 강력한 인적 자산의 기회를 선사해왔다.네팔 출신 여성 창업가를 최초로 배출하며 생태계 확장의 의미를 더한 2026년 에디션에 이어, 새로운 변화의 주인공을 찾는 ‘2027년 에디션’ 모집은 오는 2026년 4월 16일 오후 2시(중부 유럽 시간 기준)부터 시작될 예정이다. 6월 16일까지 공식 웹사이트를 통해 지원 가능하며, 세상을 바꾸고자 하는 비전을 가진 여성 경영인이라면 까르띠에가 제시하는 이 거대한 여정에 동참해 보길 바란다.양정원 기자 neiro@hankyung.com