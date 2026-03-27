장원영의 마법, 우리銀×삼성월렛머니 금리 UP 포인트 TURN

우리은행이 브랜드 앰배서더 장원영이 등장하는 새로운 ‘삼성월렛머니 우리 통장·적금’광고를 공개했다.지난 ‘삼성월렛머니 우리 통장·적금’동계올림픽 편 광고에서 중계 리포터로 깜짝 등장했던 장원영이 ‘결제요정’으로 등장해 특유의 동작으로 삼성월렛머니의 특별한 혜택인 ‘업(UP)과 턴(TURN)’을 설명한다.광고에서 장원영은 카드 플레이트를 타고 하늘로 솟아오르며 ‘삼성월렛머니 우리 통장과 적금’의 최고 금리인 연 3.5%와 연 7.5%로 올라가는 금리의 ‘업(UP)’ 혜택을 보여준다. 이어, 장원영 특유의 동작으로 결제 시 최대 11% 포인트를 돌려주는 ‘턴(TURN)’ 혜택을 짧고 직관적인 모션으로 담아내 상품의 혜택을 누구나 쉽게 이해할 수 있게 담아냈다.광고와 함께 고객과 팬을 위한 참여형 이벤트도 마련했다. 4월 한 달 동안 ‘삼성월렛머니 우리 통장’ 가입 고객에게는 삼성월렛 내 카드 플레이트 이미지에 적용할 수 있는 ‘장원영 카드 이미지 스킨 5종’을 제공한다.우리은행 관계자는 “장원영의 밝고 긍정적인 에너지를 통해 삼성월렛머니의 혜택을 선보였다”며, “앞으로도 MZ세대의 트렌드를 반영한 차별화된 콘텐츠와 이벤트를 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.