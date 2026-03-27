‘대륙의 테슬라’ 지커, ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기

지커 코리아 사진 제공

지커(Zeekr)가 국내 출시 일정과 판매 차량 정보 등 소비자 질문에 답하는 영상 ‘지커보고있다’를 공식 유튜브 채널에 공개했다.지커보고있다는 지커 코리아 공식 인스타그램 채널, 지커 동호회 등에서 소비자들이 남긴 의문을 해소하고 정확한 정보를 전달하기 위해 준비됐다. 지커는 이번 영상을 시작으로 향후 지커에 관한 여러 내용과 정보를 전달하는 지커보고있다 시리즈를 지속적으로 선보일 예정이다.첫 번째 지커보고있다 영상에서는 지커의 한국 출시 일정, 최초 출시 차량, 차량의 제원과 옵션, 전시장 및 서비스 센터 등 8개 질문에 대해 지커 코리아 마케팅 직원이 자세한 대답을 내놨다. 그중 지커의 한국 출시 일정에 관한 질문에 대해서는 “현재 인증을 진행 중에 있으며, 인증 기준 이상으로 완벽한 모습을 보여드리고 소비자의 요구 사항을 충족시키기 위한 막바지 단계에 이르렀다”고 답했다.영상에 따르면 지커의 한국 시장 첫 출시 모델은 중형 SUV인 '7X'로 확정되었으며, 중국을 제외한 글로벌 시장 최초로 페이스리프트 모델이 도입된다. 배터리는 자체 개발한 75kWh LFP 골든 배터리와 CATL의 100kWh NCM 배터리 두 가지 선택지로 구성된다. 특히 동급 최초의 전 좌석 자동문과 영하 6도에서 영상 50도까지 지원하는 냉온장고, 21개 스피커를 갖춘 지커 사운드 프로 등 고사양 편의 기능을 옵션으로 제공해 프리미엄 가치를 강조할 예정이다.지커 코리아는 향후 이어질 영상을 통해 구체적인 인증 제원과 공식 출시 시점을 순차적으로 공개할 계획이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com