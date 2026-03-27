외식 프랜차이즈 족발신선생 '우수매장 6곳' 선정

외식 프랜차이즈 '족발신선생'이 브랜드 경쟁력 강화의 일환으로 각 지사별 2026년 상반기 우수매장을 선정했다고 밝혔다.이번 우수매장 선정은 브랜드의 핵심 가치인 '고객 만족'과 '가맹점 상생'을 실천하고있는 가맹점에 대한 수상이며, 총 6곳의 가맹점이 영예를 안았다. 선정된 매장은 경남지사의 울산삼산점, 부산정관점, 진주평거점, 진주초전점과 호남지사의 익산동산점, 전주에코시티점이다.이번 평가는 단순 매출 규모에 국한되지 않고 ▲꾸준한 매출 유지력 ▲배달 플랫폼 리뷰 기반의 고객 만족도 ▲철저한 매장 위생 상태 등 가맹점 운영 전반에 걸친 항목을 종합적으로 반영해 객관성을 높였다.족발신선생은 특허받은 500도 천연 화산석 화덕에 굽는 차별화된 맛으로 전국 130호점을 돌파하는 기록을 달성했다. 이처럼 브랜드의 확장세를 이어갈 수 있었던 비결은 본사와 지사간의 유기적인 '밀착 관리 시스템'에 있다. 본사와 각 지사는 정기적인 현장 점검을 통해 가맹점의 애로사항을 즉각 청취하고 실질적인 운영 솔루션을 제공하며, 이를 통해 본사와 협업해 가맹점의 안정적인 운영과 롱런을 돕고 있다.신솔에프앤비 신용식 대표는 "족발신선생이 지속적인 성장을 이어갈 수 있었던 것은 현장에서 위생 관리와 고객 만족을 위해 최선을 다해준 점주들의 헌신적인 노고 덕분"이라며, "이번 우수매장 선정은 본사와 가맹점이 서로 신뢰하며 동반 성장해 온 값진 결과물인 만큼, 앞으로도 상생 경영의 원칙을 확고히 하겠다"고 강조했다.족발신선생 경남지사장은 "본사의 정책과 뜻을 함께 다양한 방식과 프로세스 구축을 통해 함께 잘되는 가맹점을 만들겠다"며 현장 밀착형 관리의 중요성을 덧붙였다.한편, 족발신선생을 운영하는 신솔에프앤비는 화덕생선구이 전문 브랜드 '괭이부리마을'과 철판요리 전문 브랜드 '만석동철판집'을 성공적으로 운영 중이며, 현재 예비 창업자들을 위한 창업자금지원과 가맹비, 교육비 할인 프로모션도 함께 진행하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com