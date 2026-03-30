포포즈, 9번째 직영 '일산점' 3월 30일 오픈

국내 최다 직영 네트워크를 보유한 반려동물 장례식장 포포즈(Four Paws)가 오는 30일, 경기도 고양시에 9번째 직영점인 ‘일산점’을 공식 오픈한다.이번에 문을 여는 포포즈 일산점은 기존 ‘펫바라기’를 포포즈의 브랜드 아이덴티티에 맞춰 전면 리뉴얼한 지점이다. 반려동물 장례 산업의 표준화와 디지털 전환을 선도해온 포포즈의 체계적인 운영 시스템을 그대로 이식했다.일산점은 보호자들이 언제든 이별의 순간을 준비할 수 있도록 24시간 연중무휴로 운영된다. 최대 20kg 무게의 반려동물까지 장례 서비스를 이용할 수 있으며, 순수 유골 100%로 제작되는 메모리얼 스톤인 ‘블리스 스톤’ 제작 시설과 체계적으로 관리되는 봉안당을 갖추어 보호자들의 선택의 폭을 넓혔다.포포즈는 일산점 신규 오픈을 기념해 해당 지점을 찾는 보호자들을 위한 특별한 혜택을 마련했다. 오는 3월 30일(월)부터 4월 30일(목)까지 한 달간 일산점에서 장례를 진행하는 모든 고객에게 반려동물과의 추억을 기릴 수 있는 전용 나무 액자를 무상으로 제공한다.포포즈 관계자는 "일산점 오픈을 통해 경기 북부 지역 반려가족들에게 포포즈만의 고품격 장례 서비스를 보다 가까이서 제공할 수 있게 되어 뜻깊다"며, "단순한 이별의 장소를 넘어 보호자의 슬픔을 함께 나누고 위로하는 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 포포즈는 일산점 오픈과 함께 4월 한 달간 전 지점 공통 프로모션을 병행한다. 4월 1일부터 4월 30일까지 포포즈의 전국 모든 지점에서 관 또는 요람 장례를 선택할 경우 5만 원의 할인 혜택을 받을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com