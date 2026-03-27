사진=교보생명

교보생명은 3040세대 고객을 위해 맞춤형 건강보장부터 노후 사망보장까지 한 번에 준비할 수 있는 ‘교보밸런스건강보험 (무배당)’을 출시했다고 27일 밝혔다.이 상품은 합리적인 보험료로 암·뇌혈관질환·허혈심장질환 등 주요 3대질병을 빈틈없이 보장하고, 보험료 납입완료 이후 보장자산이 더 필요한 노후에 추가 사망보장으로 든든한 힘이 되어주는 것이 특징이다.주계약으로 사망을 100세까지 보장하며, 각종 특약을 통해 3대질병의 진단부터 치료, 수술까지 폭넓게 보장받을 수 있다. 특히 ‘꿈의 암 치료’라 불리는 항암중입자방사선치료 등 최신 특약을 탑재했으며, 암 주요치료비(암수술·항암방사선치료·항암약물치료)는 특약을 통해 최대 10년간 보장해 장기 치료에 따른 경제적 부담을 덜어준다.암 외에도 순환계질환주요치료특약을 통해 뇌출혈, 급성심근경색 등 중중 뇌·심혈관질환은 물론 부정맥, 심부전 등 초기 단계의 혈관 질환까지 보장범위를 확대한 것도 장점이다.장기 유지 고객을 위한 차별화된 혜택도 눈에 띈다. 경제활동기에는 주요질병 보장에 집중하다가 보험료 납입이 완료되는 노후 시점에는 ‘라이프밸런스보장보너스’를 통해 사망보장을 한층 강화할 수 있다. 보너스를 통해 적립된 금액을 일시납 보험료로 해 기존 사망보험금에 추가로 쌓아주는 구조로, 납입기간이 길수록 보너스 비율이 높아져 보장규모도 커진다.또한 저해약환급금형 구조를 채택해 보험료 납입기간 중 해약환급금을 줄이는 대신 보험료 부담을 낮춰 3040세대가 보다 실속 있게 보장을 준비할 수 있도록 했다.교보생명 관계자는 “3040세대의 니즈를 반영해 경제활동기에는 건강보장을, 노후엔 사망보장을 한층 강화한 상품을 선보였다”며, “중입자방사선치료, 암·순환계질환 주요치료 등 최신 보장을 확대하고 사망보장 보너스를 제공해 고객의 건강과 노후를 든든하게 지켜줄 것으로 기대된다”고 말했다.이 상품은 만 15세부터 최대 50세까지 가입할 수 있다. 납입기간은 10·15·20·25·30년납 중 선택 가능하며, 보험기간은 100세 만기다. 가입 고객에게는 일상 속 건강케어, 3대질병 특화 집중케어, 3대질병 돌봄케어를 이용할 수 있는 ‘교보New헬스케어서비스 건강특화형II’가 제공된다.한편, 교보생명은 유병력자와 고령자를 위한 ‘교보간편밸런스건강보험 (무배당)’도 이날 출시했다. △3개월 내 질병 확정진단·의심소견, 입원·수술·추가검사 필요소견 △5년 내 질병·사고로 인한 입원·수술 △5년 내 암·협심증·심근경색·간경화·뇌졸중증(뇌출혈,뇌경색)·투석중인 만성신장질환으로 인한 진단·입원·수술 이력 등이 없으면 가입할 수 있다.암·뇌혈관질환·허혈심장질환 등 3대질병을 보장하며, 보험료 납입 완료 후에는 라이프밸런스보장보너스를 통해 사망보장을 늘릴 수 있다. 만 15세부터 최대 50세까지 가입 가능하며, 유병자를 위한 ‘교보New헬스케어서비스 건강특화형(R)II’를 받을 수 있다.