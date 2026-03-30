'오창 미래코브 지식산업센터' 드라이브인 설계 적용 및 넓은 주차공간 확보

최근 지식산업센터 시장의 패러다임이 변화하고 있다. 과거에는 교통망과 배후 수요 등 입지가 선택의 기준이었다면, 최근에는 입주 기업의 업무 효율성을 결정짓는 내부 설계와 상품의 퀄리티가 중요한 선택 기준으로 꼽힌다.근무 환경에 최적화된 인력 확보와 물류 비용 절감이 기업의 생존 전략으로 평가받으면서, 단순한 사무 공간을 넘어 하역의 편리성과 쾌적한 주차 환경 등을 갖춘 특화 설계 단지가 시장의 흐름을 주도하고 있다. 이러한 가운데 오창과학산업단지 내 핵심 입지에 들어서는 '오창 미래코브 지식산업센터'가 기업 친화적 특화 설계를 적용한 것으로 알려졌다.'오창 미래코브'가 주력한 부분은 물류 이동의 효율성이다. 단지는 대규모 드라이브인(Drive-in) 시스템을 적용해 화물차가 사업장 바로 앞까지 진입할 수 있는 환경을 구축했다. 이른바 도어 투 도어(Door-to-Door)를 실현해 상하차 시간을 단축하는 효과가 있다. 이는 물류비용 절감과 직결되는 요소로, 제조업 및 유통업 위주의 기업들에게 메리트로 작용한다. 높은 층고 설계를 도입해 대형 화물차의 진출입이 원활하고 적재 공간 활용도를 높인 점도 특징이다.지식산업센터의 고질적인 문제로 지적되던 주차 문제도 보완했다. '오창 미래코브'는 법정 대비 약 300%에 달하는 총 490대의 주차 공간을 확보했다. 여유로운 주차 공간을 통해 입주 기업 임직원들의 출퇴근 편의를 높였으며, 경영지원센터, 회의실, 세미나실, 구내식당 등 다양한 업무 지원시설도 함께 갖춘다.단지가 위치한 오창권역은 주변으로 오송생명과학단지, 방사광가속기 및 오창제4산업단지, 청주테크노폴리스 등 개발 호재가 계획된 지역이다. 업계에서는 해당 미래 가치에 '오창 미래코브'만의 상품성이 더해지면서 지역 내 주요 단지로 자리 잡을 것으로 전망하고 있다.현재 계약금 10% 정액제와 중도금 무이자 조건이 적용돼 초기 자금 부담이 낮으며, 입주 기업은 관련 기준에 따라 취득세 및 재산세 감면 등 세제 혜택을 받을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com