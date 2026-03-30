이안 강서, 중도금 무이자부터 가전 풀옵션까지... 실속형 민간임대 눈길

최근 전세 사기 이슈와 불안정한 임대차 시장이 이어지는 가운데, 서울 강서구 공항동 일원에 공급되는 민간임대아파트 ‘이안 강서’가 ‘무상혜택확인서’ 도입을 통해 상품 신뢰도를 높이며 주목받고 있다.'이안 강서'는 최대 10년간 안정적으로 거주할 수 있는 장기 민간임대아파트로, 취득세와 재산세 등 보유세 부담이 없고 주택 수에도 포함되지 않아 실수요자 중심의 관심이 이어지고 있다. 특히 임대보증금 역시 주변 시세 대비 합리적으로 책정돼 주거비 부담을 낮춘 것이 특징이다.단지는 계약자에게 제공되는 각종 무상 혜택을 명확히 하기 위해 ‘무상혜택확인서’를 발급하고 있다. 이를 통해 발코니 확장, 가전제품 풀패키지 등 제공 사항을 사전에 확인할 수 있어 계약 신뢰도를 높였다는 평가다.상품 구성도 눈길을 끈다. 중도금 무이자 지원으로 초기 자금 부담을 줄였으며, 발코니 확장비 역시 무상 제공된다. 더불어 시스템 에어컨, 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 세탁기, 건조기 등 주요 가전이 기본 옵션으로 포함돼 입주 즉시 생활이 가능한 환경을 갖췄다. 일부 타입에는 스타일러까지 제공돼 주거 만족도를 한층 끌어올렸다.분양 관계자는 "최근 수요자들은 단순 혜택보다 '확실한 보장'을 중요하게 생각한다"며 "무상혜택확인서를 통해 계약 신뢰도를 높인 점이 긍정적인 반응으로 이어지고 있다"고 설명했다.현재 단지는 선착순 계약이 진행 중이며, 실수요자 중심으로 문의가 꾸준히 이어지고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com