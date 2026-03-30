주요 업무지구 연결성 높은 노량진 뉴타운, '라클라체자이드파인' 공급

부동산 시장에서 핵심 지역과의 연결성이 주요 가치로 부상하고 있다. 특히 강남과 여의도 등 주요 업무지구는 풍부한 일자리와 함께 상업, 문화, 편의시설이 집적돼 있어, 인접 지역은 직주근접성과 생활 인프라 접근성 측면에서 경쟁력을 갖춘다는 평가다.업무지구 접근성이 우수한 지역을 중심으로 아파트 매매가격 상승세가 두드러진다. 부동산R114 자료를 보면, 올해 2월 기준 광진구 아파트 매매가격은 전년 동기 대비 13.53%, 용산구는 같은 기간 13.54% 상승하며 서울 평균 상승률(13.12%)을 웃돌았다. 이들 지역은 강남, 광화문, 여의도 등 주요 업무지구와 인접해 있다는 공통점이 있다.특히 3대 업무지구로의 접근성이 고르게 확보된 동작구 아파트의 가격 상승이 눈에 띈다. 같은 기간 동작구 아파트의 매매가격은 13.96% 오르며 서울 평균은 물론, 강남 3구인 서초구(13.82%)보다도 높은 상승률을 기록했다.동작구 노량진 일대에서 추진 중인 노량진 뉴타운은 약 70만㎡ 규모에 이르는 대규모 재개발 사업으로, 1~8구역 전체, 약 9,000가구가 대형 건설사의 하이엔드 브랜드 아파트로 조성될 예정이어서 시장의 주목을 받고 있다. 서울에서 찾아보기 어려운 대규모 정비사업인 데다 한강벨트 생활권 입지, 용산과 여의도, 강남 접근성까지 갖췄다.이에 올해 노량진 뉴타운에서 첫 분양하는 단지에도 수요자들의 관심이 집중되고 있다. GS건설·SK에코플랜트는 오는 4월 서울 동작구 노량진동 일원에서 노량진6 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 '라클라체자이드파인'을 분양할 예정이다. 단지는 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 총 1,499세대 규모로 조성된다. 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 59~106㎡ 369세대가 일반 분양 물량이다.단지는 노량진 뉴타운의 첫 분양 단지라는 점에서 향후 높은 프리미엄을 기대할 수 있다. 첫 분양 단지는 높은 상징성과 인지도를 바탕으로 향후 지역을 대표하는 단지로 자리잡는 경우가 많은 반면, 분양가에 미래가치가 온전히 반영되지 않아 후속 분양 단지 대비 가격 경쟁력을 갖추는 경우가 많다.단지는 탁월한 직주근접성이 강점이다. 도보 거리에 수도권 지하철 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역이 있어 여의도·용산·서울역·광화문·강남 등 주요 업무지구로 환승 없이 이동할 수 있다. 여의도역까지 약 3분, 서울역까지 약 12분, 강남역까지도 약 23분이면 도달 가능해 출퇴근이 편리하며, 직주근접 배후 수요가 두터울 것으로 기대된다.생활 인프라도 풍부하다. 단지는 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점 타임스퀘어점, 롯데백화점 등 대형 쇼핑시설 이용이 편리하다. 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 강남성심병원 등 주요 의료시설 접근성도 뛰어나며, 영화초, 영등포중·고, 성남고, 숭의여중·고 등 초·중·고교가 인접해 있어 자녀들이 안전하게 통학 가능한 교육 여건도 갖췄다. 용마산, 대방공원, 장승공원 등 녹지 환경도 잘 갖춰져 주거 환경도 쾌적하다.한편, '라클라체자이드파인' 견본주택은 서울 강남구 영동대로 일원에서 오는 4월 중 개관할 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com