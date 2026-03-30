‘신한 Premier 패스파인더 인사이트’ 콘텐츠 공개… 2026년 1분기 매크로 심층 진단

신한투자증권은 신한 Premier 공식 유튜브 채널인 ‘신한 Premier TV’에서 ‘신한 Premier 패스파인더 인사이트’ 콘텐츠를 공개했다고 30일 밝혔다.‘신한 Premier TV’는 신한금융그룹 자산관리 브랜드인 ‘신한 Premier’의 브랜드 가치 ‘고객중심 자산관리’의 철학을 담은 유튜브 채널이다.'‘신한 Premier TV’는 급변하는 금융 시장 환경 속에서 고객들이 올바른 투자 방향을 설정할 수 있도록 깊이 있는 통찰력을 제공한다. 특히 신한은행 및 신한투자증권의 자산관리 전문가 그룹인 ‘신한 Premier 패스파인더’ 위원들이 대거 참여해 단순한 정보 전달을 넘어 차별화된 시장 분석과 자산관리 전략을 선보일 계획이다.채널 오픈을 기념하는 첫 번째 기획 콘텐츠는 ‘신한 Premier 패스파인더 인사이트’로 거시경제 전문가인 신한 Premier 패스파인더 오건영 단장이 출연한다. 총 2회에 걸쳐 공개되는 이번 시리즈는 오건영 단장이 금리, 환율 등 1분기 금융시장 변곡점 분석을 기반으로 자산관리 대응 전략을 특유의 명쾌한 논리로 풀어낸다.또한, 채널 개설을 기념해 대고객 구독 이벤트도 진행한다. 유튜브 채널을 구독하고, 오건영 단장 콘텐츠에 응원 댓글을 남긴 구독자를 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 모바일 상품권을 제공한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 신한 Premier TV 공식 유튜브 채널에서 확인 가능하다.신한투자증권 신한Premier총괄 정용욱 사장은 “신한 Premier TV 유튜브 채널 개설은 신한 Premier가 지향하는 고품격 자산관리 솔루션을 시공간의 제약 없이 제공하기 위함”이라며, “신한 Premier의 다양한 대면 채널 및 서비스 라인업과 유기적으로 통합해 신한만의 독보적인 자산관리 고객경험을 선사하는 것이 핵심”이라고 강조했다.