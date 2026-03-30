좌측 앞줄부터 전재우·이오영 변호사, 홍승구 건설공공조달그룹장, 박근배·정경인·석아림 변호사 좌측 뒷줄부터 이동훈·전병호·김지성·박영상·김성호·조준오·이눈솔·강철준 변호사

법무법인(유한) 화우가 재개발·재건축 분야에서 발생하는 각종 분쟁에 체계적으로 대응하기 위해 ‘도시정비분쟁연구센터’를 출범했다. 대형 로펌 가운데 도시정비분쟁에 특화된 전문 조직을 설립한 것은 이번이 처음이다.화우는 30일 센터 출범과 함께 전문가들의 실무 경험을 집대성한 소책자 ‘도시정비분쟁연구Ⅰ’을 발간하며 본격적인 활동에 들어갔다. 이번 센터 설립은 기존 건설클레임이나 공공계약 중심의 조직에서 나아가, 도시정비사업에 특화된 법률 서비스를 제공하기 위한 전략적 행보다.도시정비분쟁연구센터는 재개발·재건축 과정에서 발생하는 복잡한 법률 문제를 집중적으로 다룬다. 주요 업무는 ▲시공자와 사업시행자 간 분쟁 및 내부 갈등 대응 ▲인허가 관련 자문 및 소송 ▲다수 이해관계자 간 갈등 조정 및 중재 ▲최신 판례 및 법률 연구 등이다. 이를 통해 고객에게 통합적이고 실무적인 해결책을 제공한다는 방침이다.센터에는 법원, 대형 건설사, 로펌 등에서 다양한 경험을 쌓은 전문가들이 참여한다. 서울고등법원 및 행정법원 출신 판사, 건설회사 법무임원 출신 변호사 등으로 구성돼 전문성과 현장 이해도를 동시에 확보했다.함께 발간된 ‘도시정비분쟁연구Ⅰ’은 조합, 건설사, 금융기관 등 사업 주체별 법적 쟁점을 정리하고 실무적 해법을 제시한 자료집이다. 특히 공사비 증액 시 총회 결의 필요 여부, 시공자 선정 방식, 종교시설 관련 분쟁, 상가 추산액 문제 등 최근 논란이 되는 핵심 이슈를 폭넓게 다뤘다.홍승구 변호사는 “각 분야 전문가의 역량을 결집해 도시정비사업 전반에 걸친 맞춤형 법률 서비스를 제공할 것”이라며 “향후 지속적인 연구와 후속 자료 발간을 통해 시장 변화에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.