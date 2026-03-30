모험과 우아함의 만남…론진, 새로운 하이드로콘퀘스트 출시

다이얼 또한 브레이슬릿의 세련된 미학과 궤를 같이한다. 폴리싱 및 래커 처리된 블루, 블랙, 그린 다이얼과 함께 새롭게 등장한 '선레이 프로스티드 블루'는 텍스처가 살아있는 표면 위로 빛이 산란하며 물의 본질을 현대적으로 시각화했다. 지름 39mm와 42mm의 스테인리스 스틸 케이스에 클래식한 블랙, 블루, 슬레이트 그레이,버던트 그린, 루미너스 블루까지 다섯 가지 컬러의 세라믹 베젤이 더해져 압도적인 시각적 스펙트럼을 구현했다. 슈퍼루미노바 처리된 아플리케 인덱스는 깊은 심연에서도 명확한 가독성을 보장하며 다이버 워치 본연의 임무에 충실한다.
시계의 심장부에는 론진 독점 칼리버 L888.5가 박동하고 있다. 이 셀프와인딩 기계식 무브먼트는 시간당 2만5200회(3.5Hz) 진동하며, 실리콘 밸런스 스프링을 탑재해 정밀도를 극대화했다. 이는 일상적인 자성 노출로부터 시계를 보호하여 ISO 764 항자성 표준을 10배 이상 상회하는 성능을 구현한다. 또한 72시간의 넉넉한 파워 리저브를 제공해 주말 동안 착용하지 않아도 월요일 아침까지 정확한 시간을 유지하는 실용성을 갖췄다.
론진은 이번 출시를 기념해 엘레강스 앰배서더 헨리 카빌과 함께한 캠페인을 공개했다. 스페인 테네리페 섬의 화산 해안을 배경으로, 육지와 바다를 자유롭게 넘나드는 그의 모습은 하이드로콘퀘스트가 지닌 '움직임 속의 우아함'을 상징적으로 보여준다. 양정원 기자 neiro@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지