모험과 우아함의 만남…론진, 새로운 하이드로콘퀘스트 출시

약 2세기에 걸친 스위스 워치메이킹 전통을 현대적 미학으로 재해석해온 론진(Longines)이 성능과 스타일의 완벽한 이중주를 보여주는 새로운 '하이드로콘퀘스트(HydroConquest)' 컬렉션을 공개했다. 2007년 첫선을 보인 이래 론진을 정의하는 스포티 엘레강스의 상징으로 자리 잡은 이 컬렉션은 이번 시즌, 네 가지 컬러의 다이얼과 다섯 가지의 인상적인 세라믹 베젤, 새로운 밀라네즈 메시 브레이슬릿 옵션으로 완성도를 높였다.이번 컬렉션의 가장 극적인 진화는 단연 밀라네즈 메시 브레이슬릿의 도입이다. 브러싱 마감 처리된 표면과 폴리싱된 측면이 정교한 대비를 이루는 이 브레이슬릿은 론진의 풍부한 헤리티지와 현대적 모던함을 단번에 관통한다. 특히 인체공학적으로 설계된 테이퍼드 메시 구조는 금속 소재임에도 마치 패브릭처럼 유연하게 손목을 감싸며 탁월한 통기성을 선사한다. 여기에 4단계 미세 조정 시스템이 적용된 이중 안전 폴딩 잠금장치는 어떤 활동에서도 완벽한 착용감을 유지하며, 실용성과 우아함 사이의 정교한 균형을 완성했다.다이얼 또한 브레이슬릿의 세련된 미학과 궤를 같이한다. 폴리싱 및 래커 처리된 블루, 블랙, 그린 다이얼과 함께 새롭게 등장한 '선레이 프로스티드 블루'는 텍스처가 살아있는 표면 위로 빛이 산란하며 물의 본질을 현대적으로 시각화했다. 지름 39mm와 42mm의 스테인리스 스틸 케이스에 클래식한 블랙, 블루, 슬레이트 그레이,버던트 그린, 루미너스 블루까지 다섯 가지 컬러의 세라믹 베젤이 더해져 압도적인 시각적 스펙트럼을 구현했다. 슈퍼루미노바 처리된 아플리케 인덱스는 깊은 심연에서도 명확한 가독성을 보장하며 다이버 워치 본연의 임무에 충실한다.시계의 심장부에는 론진 독점 칼리버 L888.5가 박동하고 있다. 이 셀프와인딩 기계식 무브먼트는 시간당 2만5200회(3.5Hz) 진동하며, 실리콘 밸런스 스프링을 탑재해 정밀도를 극대화했다. 이는 일상적인 자성 노출로부터 시계를 보호하여 ISO 764 항자성 표준을 10배 이상 상회하는 성능을 구현한다. 또한 72시간의 넉넉한 파워 리저브를 제공해 주말 동안 착용하지 않아도 월요일 아침까지 정확한 시간을 유지하는 실용성을 갖췄다.론진은 이번 출시를 기념해 엘레강스 앰배서더 헨리 카빌과 함께한 캠페인을 공개했다. 스페인 테네리페 섬의 화산 해안을 배경으로, 육지와 바다를 자유롭게 넘나드는 그의 모습은 하이드로콘퀘스트가 지닌 '움직임 속의 우아함'을 상징적으로 보여준다.양정원 기자 neiro@hankyung.com