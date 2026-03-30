유디임팩트, 글로벌 ESG 인증 '비콥(B Corp)' 획득

유디임팩트(대표 김정헌)가 글로벌 사회·환경적 책무 인증인 '비콥(B Corp)' 인증을 획득했다고 밝혔다.유디임팩트는 실전 창업 교육 전문 브랜드 '언더독스(underdogs)'를 기반으로 ESG전략, 임팩트 측정, AI 교육 서비스를 제공하고 있다.비콥 인증은 기업 경영 전반에서 사회적 책임을 다하며 '세상에 이로운 비즈니스'를 실천하는 기업에게 부여되는 국제 인증이다. 유디임팩트는 이번 평가에서 92.2점이라는 높은 점수를 기록했다.유디임팩트는 비콥 평가에서 가장 핵심적이면서도 까다로운 항목으로 꼽히는 '임팩트 비즈니스 모델(IBM)' 부문에서 세 가지 영역의 가치를 동시에 인정받았다. 이는 유디임팩트의 매출 활동 자체가 사회적 이익 창출과 직접적으로 연결되어 있음을 의미한다는 설명이다.먼저 교육(Education) IBM 부문에서는 개인의 경제적 이동성을 높이고 긍정적인 사회 변화를 이끌 수 있도록 전문 역량 개발 및 교육 서비스를 제공하며, 단순한 지식 전달을 넘어 실질적인 기술 향상을 돕는 교육적 목적을 달성하고 있음을 확인받았다.이어 목적 지향적 기업 지원(SPDE) IBM 부문에서는 비영리 단체, 정부 기관, 사회적 기업 등 목적 지향적 조직과 소외 계층이 운영하는 기업을 대상으로 재무적·운영적 성과를 높일 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공하며, 고객사의 특수성에 맞춘 지원 역량을 인정받았다.또한 임팩트 개선(Impact Improvement) IBM 부문에서는 B2B 고객사의 사회적·환경적 임팩트 강화를 위해 연구, 데이터 측정, 컨설팅을 제공하고, 조직 문화와 비즈니스 모델을 임팩트 중심으로 변화시키는 실질적인 성과를 입증했다.아울러 이번 인증은 유디임팩트가 운영하는 사업 영역이 비콥이 제시하는 사회적 가치 기준에 부합함을 보여준다. 특히 고객(Customers)의 삶의 질을 높이고, 사회적 목적을 가진 조직들이 자생력을 갖추도록 돕는 유디임팩트만의 차별화된 비즈니스 구조가 높은 평가를 받았다.유디임팩트 관계자는 "우리의 비즈니스 모델이 교육과 고용, 그리고 타 조직의 성장을 돕는 핵심적인 가치를 담고 있음을 글로벌 기준으로 인정받아 뜻깊다"며, "단순히 수익을 내는 기업을 넘어, 비즈니스의 힘으로 더 나은 세상을 만드는 비콥 운동의 리더로서 책임을 다하겠다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com