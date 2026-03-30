'150만 유튜버' 김선태, 사직 후 첫 F&B 광고는 BBQ

제너시스BBQ 그룹이 최근 공직을 사퇴하고 유튜버로 변신한 '충주맨' 김선태와 협업하여 MZ세대를 겨냥한 공격적인 마케팅을 전개한다.27일 공개된 김선태의 유튜브 영상에서는 BBQ의 베스트셀러인 '황금올리브 치킨'이 누적 5억 마리 판매라는 대기록을 세웠다는 소식이 전해졌다.이번 영상은 김선태가 유튜브 개설 이후 처음으로 진행한 F&B 광고라는 점에서 업계의 비상한 관심을 모으고 있다. 업계에서는 공공기관 홍보의 패러다임을 바꾼 김선태의 파격적인 기획력이 민간 기업의 마케팅과 만났을 때 발휘될 시너지 효과에 주목하고 있다.영상 속 윤홍근 회장은 과거 '네고왕' 등에서 보여준 소탈한 모습으로 김선태와 대화를 이어갔으며, 이는 단순한 경영자를 넘어 브랜드의 메시지를 직접 전달하는 그의 소통 경영 철학을 상징적으로 보여줬다는 평이다.김선태 역시 본사 방문에 이어 송리단길점을 직접 방문해 조리 과정을 체험하고 고객들의 목소리를 직접 듣는 등 진정성 있는 광고 모델로서의 역할을 충실히 수행했다.업계 관계자는 "공무원 출신이라는 신선함과 150만 명의 구독자를 보유한 김선태의 파급력이 BBQ의 브랜드 이미지 제고에 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다"고 분석했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com