’더샵 신길센트럴시티’ 견본주택에 예비 청약자들이 몰렸다. 사진제공=포스코이앤씨

지난 27일 개관한 '더샵 신길센트럴시티' 견본주택이 주말 내내 방문객들로 붐비며 높은 관심을 나타냈다. 서울 영등포구 신길동 핵심 입지에 들어서는 대규모 브랜드 아파트라는 점이 부각되면서, 개장 전부터 입장을 기다리는 대기 행렬이 형성되는 등 예비 청약자들의 발길이 이어진 것이다.또 부동산 흥행 지표 중 하나인 부동산 애플리케이션 호갱노노에서는 오픈 주말간 아파트 실시간 인기 검색어 1,2위를 오르내리기도 했다.이 단지가 수요자들에게 많은 관심을 받고 있는 이유는 특히 입지적인 장점과 브랜드의 탁월한 상품성이 꼽힌다.'더샵 신길센트럴시티'는 역세권 입지와 풍부한 생활 인프라가 강점이다. 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 지나는 신풍역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 단지로, 서울 주요 업무지구로의 이동이 편리하다. 향후 신안산선이 개통되면 여의도역까지 3정거장(예정) 만에 이동이 가능해져 도심 접근성이 더욱 개선될 전망이다.교육 환경과 편의시설도 우수하다. 도신초를 비롯해 대영중·영남중·대영고·영신고 등이 밀집해 있으며, 롯데백화점, 타임스퀘어, IFC몰, 더현대 서울 등 대형 쇼핑·문화시설 이용이 수월하다. 보라매공원, 영등포제1스포츠센터, 한림대학교 강남성심병원, 고려대학교 구로병원 등 의료 및 여가 시설도 인접해 정주 여건이 뛰어나다.'더샵 신길센트럴시티'는 총 2,054가구 규모에 걸맞은 더샵만의 특화 설계를 적용해 대단지 프리미엄을 극대화했다. 남향 위주의 단지 배치와 판상형 중심 설계를 통해 채광과 통풍을 고려했으며, 세대 내부에는 효율적인 공간 구성과 다양한 수납 공간을 적용해 실거주 편의성을 높였다.단지 중앙에는 녹지와 휴식 공간이 어우러진 네이처테라스, 페르마타가든, 힐링가든 등 다양한 테마 정원이 조성될 예정이며, 입주민 간 소통과 교류의 공간이 될 커뮤니티가든과 아이들의 상상력을 자극하는 테마놀이터 등도 함께 마련된다. 이를 통해 단지 안에서 자연과 어우러진 여유로운 일상과 힐링을 누릴 수 있는 주거 환경을 제공할 계획이다.'더샵 신길센트럴시티'는 3월 30일 특별공급을 시작으로 31일 해당지역 1순위 청약접수를 받는다. 이어, 4월 1일 기타지역 1순위 청약을 진행하고, 2일에는 2순위 청약을 받는다.당첨자 발표는 4월 9일이며, 정당 계약은 21부터 23까지 3일간 진행된다.1순위 청약 자격은 입주자 모집공고일 기준 서울 및 수도권에 거주하는 만 19세 이상인 세대주로, 청약통장 가입 기간 2년 이상 및 지역별·면적별 예치금을 충족해야 한다. 무주택 세대주 또는 1주택 세대주만 1순위 청약이 가능하며, 과거 5년 이내 세대주와 세대원 전원이 청약에 당첨된 이력이 없어야 한다. 서울에 2년 이상 계속 거주한 경우 1순위 해당지역으로, 2년 미만 거주자 및 수도권 거주자는 1순위 기타지역으로 청약할 수 있다.단지는 서울시 영등포구 신길동 일원에 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 전용면적 51~84㎡ 총 2,054가구 규모로 조성되며, 이 중 일반분양 물량은 477가구다. 전용면적별로는 ▲51㎡ 150가구 ▲59㎡ 202가구 ▲74㎡ 72가구 ▲84㎡ 53가구다.견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 위치해 있다. 분양정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com