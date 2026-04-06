사진=KB라이프

KB라이프는 시니어 고객을 위한 라이프케어 서비스 ‘KB골든라이프 온라인 플랫폼’을 공식 오픈했다고 6일 밝혔다.‘KB골든라이프 온라인 플랫폼’은 시니어의 다양한 니즈를 한 곳에서 제공하는 큐레이션 서비스로, △노후자금 △건강관리 △치매·요양돌봄 △제휴혜택 등 4대 핵심 영역으로 구성했다. 보험금 지급 중심의 전통적 모델에서 나아가 고객의 삶 전반을 케어하는 ‘생애관리 플랫폼’으로 전환을 본격화했다.노후자금 영역에서는 3대 연금을 비롯해 주택연금과 보험자산을 활용한 은퇴 후 소득과 주거형태를 고려한 필요자금을 분석하고, 연금 및 절세 전략을 제안하는 등 고객 맞춤형 재무설계 기능을 제공한다. 건강관리 영역에서는 AI 두뇌검사, 두뇌훈련 콘텐츠를 통해 일상 속 두뇌건강 습관 형성을 돕는다.치매·요양돌봄 영역에서는 맞춤형 요양기관 검색과 장기요양 비용 계산, 돌봄 상태별 맞춤 솔루션, 장기요양 예상등급 안내 기능을 제공한다. 또한 실시간 채팅 및 전화 상담을 통해 요양·돌봄 전문 상담 서비스도 함께 지원한다. 이와 함께 다양한 제휴혜택 서비스도 제공한다.특히 KB라이프는 노후소득 설계라는 금융 영역과 건강과 돌봄의 비금융 영역을 융합해 유기적으로 라이프케어 서비스를 구현했다는 점이 특징이다. 후기 고령기에 발생할 수 있는 치매 등 요양 리스크를 사전에 점검하고, 재무적 대응과 돌봄 준비를 함께 지원함으로써 고객의 노후를 종합적으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공한다.또한, 금융권 최초의 보험, 요양, 은행 복합상담 거점인 ‘KB라이프 역삼센터’와 연계해 상담 리포트를 제공하고, 플랫폼 이용 고객이 전문가와 마주한 상담으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 설계했다. 이를 통해 디지털과 대면을 결합한 하이브리드 상담 서비스 프로세스를 구축했다.KB라이프 관계자는 “KB골든라이프 플랫폼은 은퇴 전후의 액티브 시니어들이 편안하게 머무르며 수준 높은 서비스를 제공받을 수 있는 시니어 라이프케어 플랫폼”이라며 “앞으로도 KB라이프는 보험 본연의 역할을 넘어 고객의 삶 전반을 세심하게 케어하는 생명보험사로 나아가겠다”고 말했다.