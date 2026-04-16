미군 교환소 AAFES(Army & Air Force Exchange Service) 전경

AAFES 매장에 진열된 슈퍼포우 제품. 펫밀크와 덴탈츄 등 기능성 간식이 미국 군인과 가족들에게 선보여지고 있다.

국내 반려동물 간식 브랜드 슈퍼포우(Superpaw)가 미국 국방부 산하 교환소 조직인 AAFES (Army & Air Force Exchange Service) 유통망에 입점했다. 이를 통해 주한 미군 공군기지 내 매장에서 제품 판매를 시작하며 해외 시장 진출에 나섰다.회사 측에 따르면 현재 공군기지 매장에서는 펫밀크 플레인 제품과 함께 덴탈츄 3종(베리·바나나·후코이단)이 판매되고 있다. AAFES는 전 세계 미군 기지 내에서 생활용품을 공급·판매하는 조직으로, 입점 시 품질과 안전성에 대한 별도의 심사를 거치는 것으로 알려져 있다.이번 입점은 국내 펫푸드 브랜드가 군 기지 내 유통망에 진입한 사례라는 점에서 의미가 있다는 평가다. 군 교환소 채널은 일정 수준 이상의 품질 기준과 안정적인 공급 체계를 요구하는 만큼, 제품 경쟁력 검증 측면에서도 일정 부분 참고 지표로 활용된다.제품은 기능성 간식 중심으로 구성됐다. 펫밀크는 락토스 프리(Lactose-Free) 포뮬러를 적용해 소화 부담을 낮춘 것이 특징이며, 덴탈츄는 치석 관리와 구강 케어 기능을 강조한 제품군이다. 부드러운 식감을 적용해 노령견이나 치아가 약한 반려동물도 섭취할 수 있도록 설계됐다.업계에서는 이번 사례를 수출 채널 다변화 측면에서 주목하고 있다. 특히 군 기지 유통망은 일정 수요가 지속적으로 발생하는 구조라는 점에서, 초기 해외 진입 경로로 활용 가능성이 있다는 분석이다. 향후 다른 지역 미군 기지나 해외 유통망으로의 확대 여부도 관전 포인트로 꼽힌다.슈퍼포우 관계자는 "AAFES 입점을 통해 해외 시장에서 제품을 선보이게 됐다”며 “향후 다양한 국가로 유통 채널을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com