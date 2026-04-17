미래에셋증권 평촌WM, VIP 대상 투자 세미나 개최

미래에셋증권 투자센터평촌WM은 ‘VIP 고객 초청 세미나’를 개최한다고 17일 밝혔다.이번 행사는 중동발 지정학적 리스크와 시장 환경 변화 속에서 고객의 투자 포트폴리오를 점검하고 대응 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 글로벌 자본시장 흐름과 자산별 투자 전략을 각 분야 전문가들이 설명하며 실질적인 투자 인사이트 제공에 초점을 맞춘다.세미나는 △1주차 ‘투자시황_K의 시대와 리스크 점검’ △2주차 ‘분쟁의 시대 자원대국 브라질 시황’ △3주차 ‘개인투자용국채 및 채권투자’ △4주차 ‘ETF 투자전략_전쟁 종료 이후’ △5주차 ‘투자시장 전망과 펀드투자’ 등 총 5개 주제로 구성됐다.일정은 4월 23일부터 5월 21일까지 매주 목요일, 미래에셋증권 투자센터평촌WM 지점에서 진행된다. 참가비는 무료이며, 주제별로 선착순 접수를 받는다. 신청은 해당 지점으로 전화해 사전 예약하면 된다.이정훈 투자센터평촌WM 센터장은 “지난 1분기에 이어 ‘매주 목요일에 만나는 미래’라는 콘셉트로 고객 세미나를 이어가고 있다”며 “Client First 원칙 아래 고객과 장기적으로 함께 성장하는 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.