한국저작권위원회, 지식재산권 역량강화 워크숍 개최

문화체육관광부와 한국저작권위원회는 4월 29일 서울 강남구 삼정호텔에서 ‘지식재산권 역량강화 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.이번 워크숍에는 중소 콘텐츠 기업 90개사, 약 130명이 참여했다. 프로그램은 해외 저작권 등록·출원 지원사업과 연계해 교육과 상담 중심으로 구성됐다.해외 저작권 등록·출원 지원사업은 중소 콘텐츠 기업의 해외 저작권 등록과 산업재산권 출원을 지원하는 제도다. 위원회는 2026년 2월과 7월 두 차례에 걸쳐 참여 기업을 모집하고 있다.워크숍은 권리 확보 이후 사업 활용 단계까지 이어질 수 있도록 실무 중심으로 진행됐다. 신진작가 사업 전략, 사회관계망서비스(SNS) 기반 콘텐츠 홍보, 음원 이용허락, 인공지능 환경에서의 저작권 이슈, 투자 유치 전략, 콘텐츠 계약 유의사항 등을 주제로 강의가 진행됐다.참여 기업 간 교류 프로그램도 함께 운영됐다.이와 함께 김경일 교수의 특강이 진행됐다. 강연에서는 해외 시장을 고려한 콘텐츠 경쟁력과 소통 전략이 다뤄졌다.현장에서는 저작권 법률 상담과 산업재산권 출원 상담이 병행됐다. 참여 기업은 계약 검토와 권리 등록 절차 등에 대해 개별 상담을 받았다.강석원 위원장은 "이번 워크숍은 콘텐츠 기업이 해외 진출에 필요로 하는 사업 실무 역량을 강화했다는데 의미가 있다"며, "앞으로도 권리화 지원을 바탕으로 콘텐츠 기업의 해외 진출을 체계적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com