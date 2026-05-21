수원역 아너스빌 플라츠 투시도/사진=SM동아건설산업

SM동아건설산업은 경기 수원시 팔달구 고등동 일원에 공급되는 '수원역 아너스빌 플라츠'의 견본주택을 22일 개관하고 본격적인 공급 일정에 들어간다고 밝혔다.단지는 총 401실 규모로 조성되며, 전용면적 84~119㎡ 타입으로 구성된다. 타입별로는 전용 84㎡A 105실, 84㎡B 28실, 84㎡C 31실, 84㎡D 16실, 104㎡A 44실, 104㎡B 102실, 109㎡A 13실, 109㎡B 46실, 119㎡A 16실이다.단지는 수원역에서 약 300m 거리에 위치해 있다. 수도권 지하철 1호선과 수인분당선, KTX 이용이 가능하며, 향후 GTX-C 노선 개통도 예정돼 있다.최근 수도권 주요 역세권을 중심으로 교통 접근성과 생활 인프라를 갖춘 주거단지 공급이 이어지는 가운데, 수원역 일대 역시 복합 상권과 교통망을 기반으로 주거 수요가 형성되고 있다는 분석이 나온다.단지 인근에는 AK플라자와 롯데몰 타임빌라스, 스타필드 수원 등이 위치해 있으며, 수원역 로데오거리와 병원, 금융시설 등 생활 편의시설도 이용 가능하다. 삼성전자 디지털시티와 수원델타플렉스, 탑동이노베이션밸리(예정) 등 산업시설 접근성도 갖췄다.단지에는 멀티 발코니 설계와 발코니 단차 제거, 바닥난방 등이 적용된다. 세대당 약 1.4대 수준의 주차 공간과 계절창고도 제공된다.삼성 홈닉 스마트홈 시스템도 도입된다. 입주민은 전용 애플리케이션을 통해 가전 및 IoT 기기 제어, 관리비 조회 및 납부, 주차 등록, 엘리베이터 호출 등의 기능을 이용할 수 있다.커뮤니티 시설로는 골프연습장과 피트니스센터, 북카페, 키즈카페, 어린이도서관, 독서실, 공유오피스 등이 조성될 예정이다.단지는 1차 계약금 정액제와 중도금 무이자 조건이 적용된다. 현관 중문과 붙박이장, 시스템에어컨 등은 기본 옵션으로 제공된다.견본주택은 경기 수원시 권선구 고색동 일원에 마련된다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com