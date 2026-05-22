대원미디어 사진 제공

전 세계적으로 사랑받는 스튜디오 지브리의 세계관을 제주에서 직접 체험할 수 있는 ‘스튜디오 지브리展 in Jeju’의 얼리버드 티켓이 5월 22일(금)부터 NOL을 통해 판매를 시작한다.얼리버드 티켓은 정가 대비 30% 할인된 가격으로 제공되며, 예매에 관한 상세 내용은 NOL 예매 페이지에서 확인할 수 있다.오는 7월 11일 개막하는 이번 전시는 제주동화마을 일대에 938평 규모로 조성되는 국내 최대 규모의 지브리 체험 전시다. 실내 전시장에 그치지 않고 동화마을 곳곳이 하나의 지브리 세계관으로 연결되는 형태로 꾸며진다.전시장 내부에는 <이웃집 토토로>의 누워 있는 토토로와 네코버스(고양이 버스) 등 지브리 대표작 속 명장면들이 실제 공간으로 재현된다. 제주동화마을 내에는 <마녀 배달부 키키>를 테마로 한 ‘코리코 카페’와 스튜디오 지브리 공식 굿즈숍 ‘도토리숲’도 함께 운영될 예정이다. 전시장과 카페를 잇는 동선에는 ‘고다마’ 조형물이 설치돼 관람객들의 몰입감을 한층 높인다.전시를 주최·주관하는 대원미디어 관계자는 “스튜디오 지브리의 감성과 세계관을 제주라는 특별한 공간에서 경험할 수 있도록 기획했다”며 “작품 속 세계를 직접 체험할 수 있도록 구성한 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com