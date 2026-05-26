사진 = 한국경제

정용진 신세계그룹 회장은 26일 스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 “신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 용서를 구한다”고 밝혔다.정 회장은 이날 오전 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 발표한 대국민 사과문을 통해 “국민 여러분 앞에 무겁고 죄송한 마음으로 섰다”며 이같이 말했다.그는 “부적절한 마케팅으로 인해 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 “이유가 무엇이든 국민 여러분 마음에 상처 드린 책임은 결코 가볍지 않다”고 했다.이어 “어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일의 모든 책임은 제게 있다. 제 잘못이다”라며 “현장 직원들에 대해서는 따뜻한 시선으로 바라봐달라”고 당부했다.정 회장은 그러면서 “지금은 서로 이해하고 앞으로 나가는 것이 더 필요한 시기”라며 “각자 생각이 다를 수 있겠지만 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래세대에 남겨 주고 싶다는 마음은 우리 모두가 같다고 믿는다”고 강조했다.아울러 그는 “내부 시스템과 리스크 관리 근본부터 다시 점검하고 사회적 책임 기준도 더욱 높이겠다”며 “말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 내 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 밝혔다.이번 논란과 관련해 정 회장이 공개석상에서 직접 입장을 밝힌 것은 처음이다. 앞서 스타벅스 코리아는 지난 18일 5·18 민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 프로모션을 진행해 비판을 받았다.이후 스타벅스는 행사를 즉시 중단했고, 정 회장은 손정현와 관련 임원을 해임했다. 하지만 이후 스타벅스와 신세계그룹에 대한 불매 움직임까지 이어지며 논란이 확산됐다.