코이카, 개발협력 CTS 프로그램 공모...문화 분야 추가

공적개발원조(ODA) 사업에서도 민간 기술과 혁신기업을 활용한 문제 해결형 사업이 확대되는 가운데, 코이카(KOICA·한국국제협력단)가 개발도상국 사회문제 해결을 위한 혁신기업 모집에 나선다.코이카는 오는 7월 10일까지 ‘2026~2027년도 CTS(Creative Technology Solution) 프로그램’ 참여 기업을 모집한다고 밝혔다.CTS 프로그램은 국내 기업의 기술과 아이디어를 개발협력 사업에 접목해 개발도상국의 사회·환경 문제 해결 가능성을 검증하는 사업이다. 코이카는 2015년부터 해당 프로그램을 운영해왔으며, 현재까지 26개국 170개 사업을 지원했다고 설명했다.최근 개발협력 분야에서는 디지털 전환과 기후 대응, 에너지, 보건 등 다양한 영역에서 민간 기술 활용 수요가 확대되고 있다. 단순 원조 방식에서 벗어나 현지 실증과 사업화를 연계한 지속가능형 ODA 모델 구축 움직임도 이어지는 분위기다.이번 공모는 예비창업자와 업력 10년 이내 기업 등을 대상으로 진행된다. 참가 기업은 사업 단계에 따라 △Seed1 △Seed2 △CTS-TIPS 연계형 가운데 적합한 유형을 선택해 지원할 수 있다.Seed1은 초기 실증과 시제품 제작 등을 지원하는 단계로 최대 4억 원 규모의 사업비가 지원된다. Seed2는 현지 확산과 사업 구조 검증 단계로 최대 7억 원까지 지원한다. CTS-TIPS 연계형은 민간 투자 유치 기업을 대상으로 현지 실증과 사업화를 지원하는 방식으로 운영된다.모집 분야는 교육·보건·농촌개발·디지털·에너지·기후행동 등이다. 올해는 특별주제로 '문화' 분야도 신설됐다. 코이카는 개발도상국의 문화 보전과 문화산업 육성, 문화 접근성 확대 등에 기여할 수 있는 사업 발굴에 나설 계획이라고 설명했다.코이카는 최근 한양대학교 서울캠퍼스에서 공모 설명회를 열고 프로그램 운영 방향과 참여 방법 등을 안내했다. 설명회에서는 참여기업 사례 발표와 제안서 작성 관련 안내도 함께 진행됐다.코이카 관계자는 "국내 혁신기업의 기술이 개발협력 현장에서 실제 사회문제 해결로 이어질 수 있도록 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com