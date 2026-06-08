삼성전자, ‘감사 페스티벌’로 4,000억원 푼다

삼성전자가 8일부터 4주간 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행한다.제품 구매 고객에게 구매액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 지급하고, 군인·경찰·소방·교정공무원 등 제복공무원에게는 30% 수준의 혜택을 제공한다.이번 행사는 AI 시대를 맞아 반도체를 비롯한 주요 사업에서 거둔 성과가 국민들의 성원과 지지에 힘입은 것이라는 판단 아래 마련됐다. 삼성전자는 지난달 발표한 ‘5년간 5조원 사회 기여’ 계획의 실행 방안 가운데 하나라고 설명했다.행사 기간 삼성전자 제품을 구매하는 고객은 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 받게 된다. 삼성전자는 한 달 동안 지급될 온누리상품권 규모가 약 4,000억원에 달할 것으로 예상했다.온누리상품권은 전국 전통시장과 골목상권, 소상공인 점포 등에서 사용할 수 있다. 삼성전자는 단순한 가격 할인 대신 온누리상품권을 지급함으로써 소비자 혜택이 지역경제 활성화에 기여하겠다는 구상이다.삼성전자는 호국보훈의 달인 6월을 맞아 군인·경찰·소방·교정공무원 등 이른바 ‘K-히어로(K-Hero)’를 위한 특별 혜택도 마련했다.행사 기간 이들 제복공무원에게는 구매 금액의 30% 상당 혜택이 제공된다. 군 장교와 부사관은 물론 병역 의무를 수행 중인 현역 장병도 대상에 포함된다.삼성전자는 이번 감사 페스티벌을 시작으로 추가적인 사회 기여 방안도 구체화할 계획이다.회사는 협력사 지원을 통한 산업 생태계 경쟁력 강화, 취약계층과 영세 자영업자의 재도약을 돕는 포용적 금융 확대, AI 분야를 중심으로 한 미래 인재 육성 및 산학협력 강화 등을 검토하고 있다고 밝혔다.삼성전자 관계자는 “국민의 기대와 눈높이를 생각하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 고민을 이어가고 있다”며 “사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임과 역할을 충실히 수행해 나갈 것”이라고 말했다.