좌측부터 메디인테크 김명준 부대표, 이치원 대표, DK헬스케어 조성범 부사장, 강준성 전무/사진=DK헬스케어

DK헬스케어와 메디인테크가 전동식 AI 내시경 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.양사는 지난 11일부터 13일까지 열린 국제소화기내시경네트워크(IDEN 2026)에서 전동식 내시경 시스템 'INTION S'와 AI 기반 진단 보조 솔루션 'INTION S AI'를 공개하고 관련 사업 협력에 나설 계획이라고 설명했다.최근 의료기기 업계에서는 인공지능(AI)과 디지털 기술을 접목한 진단·시술 보조 솔루션 개발이 확대되고 있다. 특히 소화기 내시경 분야에서는 의료진의 피로도를 줄이고 진단 효율성을 높이기 위한 기술 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.INTION S는 전동 구동 기술을 적용한 내시경 시스템으로, 회사 측에 따르면 조작부 무게를 기존 대비 줄이고 조작 시 필요한 힘을 감소시켜 시술 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.메디인테크는 서울대학교병원을 포함한 5개 기관이 참여한 다기관 임상시험을 통해 기존 내시경과 비교한 임상적 비열등성을 확인했다고 밝혔다. 관련 연구 결과는 국제 학술지 Scientific Reports에 게재됐다고 설명했다.함께 공개된 INTION S AI는 AI 기반 진단 보조 플랫폼으로, 이상 부위 탐지와 병변 탐지·분류 기능을 제공한다. 회사 측은 후향적 임상시험을 통해 위암 진단 보조 성능을 검증했다고 밝혔다.이와 함께 AI 기반 시술 보조 솔루션인 EndoPilot, EndoTrack, EndoResect도 소개됐다. 해당 솔루션은 의료진이 필요할 때만 조향 보조 기능을 활용할 수 있도록 설계됐다.양사는 DK헬스케어의 국내 유통망과 메디인테크의 내시경 기술을 기반으로 의료기관 공급과 사업 협력을 추진할 계획이다.DK헬스케어 관계자는 "국내 의료 현장에 새로운 내시경 솔루션을 소개하고 의료진의 선택 폭을 넓힐 수 있도록 협력을 이어갈 예정"이라고 말했다.김민주 기자 skyhigh1024@hankyung.com